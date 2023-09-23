Рука Китаю, книга люті та жираф, який умів співати – 5 книг про те, як не вигоряти



Мартин Якуб, Руслан Горовий, Дара Корній. ЙБН БЛД РСН

Упорядники цієї книжки недаремно попереджають, що це "збірка оповідань нашої люті". Адже в ній - рефлексії українців з приводу росіян, які прийшли на нашу землю з агресивною війною. Серед авторів - професійні письменники, але також і багато людей, які не мають стосунку до літератури, зокрема військові, які зараз боронять нашу Батьківщину і яким ми завдячуємо своїм життям. "Русня - це дух бидла, що без вагань піде хоч на бійню, або ж відправить туди своїх русенят, - нагадує одна з авторок книжки, стендап-комік Настя Зухвала. - Це непереможний дух "єщенарожательства", бо крєпчє Росії тільки репродуктивна система її самиць. Це нахабні пики і мерзенні голоси, які несуть дичину такої проби, що сучасна наука ще дуже не скоро зможе їх класифікувати. Це політ думки на висоту Маріанської западини і моральні чесноти класу "супермразь". Це сліпа відданість деградації, і возвеличення наймерзеннішого. Тобто себе". Загалом "ЙБН БЛД РСН" – це книга, ідея створення якої належить Мартину Якубу, українському письменнику та волонтеру. Варто також додати, що 100% відсотків прибутку від продажу книги буде перераховуватися на потреби ЗСУ. Книга ЙБН БЛД РСН – це не просто збірка творів про ставлення українців до ЙБН БЛД РСН, це не лише відбиток часу і нашої люті у ньому, а і конкретна цільова допомога нашим захисникам. Вона дозволить кожному читачеві зробити свій внесок у захист України.



В'ячеслав Халанський. Запал без вигоряння. Як завершити цикл стресу, працювати до сподоби й жити щасливо

Ця книжка буде цікава не лише амбітним кар’єристам, які хочуть убезпечити себе від такого поширеного явища як вигорання – багато хто може так само знайти в ній практичні поради й методи подолання стресових ситуацій, які виникають з ними в процесі роботи. Книга відомого психолога та психотерапевта В'ячеслава Халанського "Запал без вигоряння. Як завершити цикл стресу, працювати до сподоби й жити щасливо" (К.: Віват) взагалі універсальна річ. "Я часто чую на консультаціях: "Я починав працювати з таким ентузіазмом, у мене було стільки ідей та енергії, - розповідає автор. - Але згодом відчув апатію, роздратування і небажання працювати. Я зрозумів, що вигорів". Але не тільки офісні працівники скаржаться на вигоряння і відсутність енергії. Мама п'ятьох дітей якось зізналася: "Скоротився рівень співчуття до дітей та інших людей. Я стала втомлюватися і дратуватися. За останні п'ять років виснажився емоційний ресурс. Вигоряння полягає в тому, що в мене залишається мало сил, мотивації та емоцій. Я не встигаю виконувати домашню роботу. Чоловік мене звинувачує, а я злюся на нього. Гармонія наших відносин тане, як свічка". Тож вигоряння стосується всіх соціальних груп". Тож думка про те, що вигоряння – це "хвороба" лінивих і неуспішних людей, насправді хибна. Адже вигоряють керівники великих компаній, топменеджери, бізнесмени, лікарі, зірки світового масштабу. Виснажує надмір робочих обов’язків, які вони виконують упродовж ненормованого робочого дня. Як зрозуміти, що ви (ваші підлеглі) емоційно вигоріли? Чому нормально зраджувати начальникові надії та прохати про допомогу? Де шукати мотивації та щастя під час війни? Можливо, відповіді на ці питання вдасться знайти у цій корисній та актуальній книжці.



Клайв Гамільтон, Марайке Ольберґ. Прихована рука Китаю. Як КНР непомітно захоплює світ

З уваги на тематику попередньої книжки можна зазначити, що у такому випадку навіть вигоряти нікому не доведеться, бо, як на думку авторів цього видання, а саме – "Прихованої руки Китаю. Як КНР непомітно захоплює світ" Клайва Гамільтона і Марайке Ольберґ (К.: Наш Формат) – колективний Захід буде знищений зсередини. Автори не залякують, але нагадують, що комуністична партія Китаю (КПК) прагне перебудувати світовий порядок, що збудований на принципах демократії, прав людини і свободи слова. Адже до армії КПК належить величезна глобальна мережа нібито "приватних" китайських компаній, "громадських" фондів і "наукових" центрів, що підпорядковуються напряму КПК, виконують поставлені нею завдання та звітують їй. Китай хоче збудувати нову колоніальну систему, щоб помститися за "століття приниження" й перетворити слабші країни на своїх васалів. Вже сьогодні по всій Північній Америці та Європі КПК формує свою агентуру серед політичної та бізнес-еліти, Волл-стріт, Голлівуду, аналітичних центрів, університетів та китайської діаспори. В хід ідуть підкуп, залякування, маніпуляції, незаконне прослуховування й організовані державою хакерські атаки. "І поки аналітики з обох боків Атлантики у запеклих суперечках вирішують, чи класифікувати Китай як опонента або навіть як ворога, - продовжують автори, - КПК вже тридцять років як визначилася. У пострадянському світі вона уявляє себе оточеною ворогами, яких має перемогти або нейтралізувати. Тимчасом як КПК та її прихильники на Заході люблять говорити, що проти Китаю розпочато "нову Холодну війну", сама партія вже протягом багатьох років веде ідеологічну боротьбу проти "ворожих сил". Для КПК Холодна війна так і не скінчилася". Наскільки ця книжка актуальна для нас сьогодні? Хай там як, але Україна має усвідомлювати загрозу китайського режиму, адже після перемоги над Росією наступним ворогом може стати авторитарний проімперський Китай з комуністичною мафією на чолі.

Рамін Захед. Людина-павук: Навколо всесвіту: Мистецтво фільму

Автор цього проєкту недаремно вважає, що книжки про "мистецтво чогось" - найкращі. Тим паче якщо ця книжка – "Людина-павук: Навколо всесвіту: Мистецтво фільму" Раміна Захеда (К.: ArtHuss), в якій мова (і картинки) про неймовірний світ анімаційного фільму, створеного за мотивами світового блокбастера. Сюрпризів у книжці чимало. Наприклад, Майлз Моралес — герой фільму та коміксу, створеного Браяном Майклом Бендісом та Сарою Пікеллі. Він — наполовину чорний, наполовину пуерториканець, тринадцятирічний хлопець, натхненний, як кажуть, тодішнім президентом США Бараком Обамою та актором Дональдом Ґловером. "Чи має Людина-павук бути кимось іншим? – перепитує нас художник видання. - Ким? Чому? Що ж, ці ідеї до біса мене налякали. Тож я вчинив так, як і всі, коли щось нас до біса лякає у творчості. Зробив це. Зробив це, всупереч страху. Ми створили геть нову Людину-павука, на ім’я Майлз Моралес. Але це було нелегко. Створити його з нуля чи це має бути хтось з історії "Досконалої Людини-павука"? Чи мусить Майлз черпати мотивацію в Пітера Паркера, чи його мотивуватиме власна ситуація? Чи мають вони коли-небудь зустрітися? Чи готовий світ до нової Людини-павука? Чи світ цього хоче?" Таким чином, перед нами незвичайний артбук — дивовижне зібрання концепт-артів, фінальних дизайнів, скетчів та раніше не показаних розкадрувань. Крім того, в цій книзі можна знайти коментарі від творчої команди про те, як генерувалися ідеї, та як йшла робота над фільмом. “Людина-павук: Навколо всесвіту” захопив глядачів своїм новаторським унікальним візуальним стилем, а також здобув численні нагороди. Тож цей артбук — можливість побачити на власні очі, як створювався видатний фільм. "Якщо це ваша перша така книга, - додає вищезгаданий художник, - щиро радий за вас! Якщо вам щось запало до серця, то його ідеї в найсирішій та найвиразнішій формі можуть відкрити вам глибшу правду та глибше визнання. Іноді перегляд ідей в їхній неупорядкованості може надихнути на щось по-справжньому визначне. Інколи це ідеї, що виповзли із задвірок голови художника. Я обожнюю грубі ескізи персонажів. Художникове id, его та миттєве несвідоме одразу проявляється вам. І для мене багато з цих відкинутих ідей та замальовок все ще мають цінність і надихають. Один скетч може надихнути на всесвіт ідей. Один скетч може зіпсувати цілу франшизу. В таких книжках, як ця, неймовірні художники стверджують одну річ…"

Фредрік Бакман. Що мій син має знати про світ

Автор цієї книжки нагадує, що батьківство — це не так уже й легко, як здається. І мова не лише про недоспані ночі, колискові чи правила дитячого харчування. Книга Фредріка Бакмана "Що мій син має знати про світ" (К.: Книголав) ще й про те, що в дитини попереду, а саме - друзі, дорослішання, життєві пригоди... І найкраще, вважає автор, поговорити зі своїм крихітним сином: поділитися смішними історіями, цінними лайфхаками, таким різноманітним досвідом. Тож перед нами захоплива повість в есеях і нотатках, написаних батьком до сина, а можливо — й до самого себе. Легка, смішна, іронічна й зворушлива книжка про батьківство, страхи і помилки, дурнуваті ситуації і життєві переосмислення, а також — про любов. Бо так часто вона стає точкою опори у цьому неідеальному світі. Здається, не дивно, що таких розділів на класичні теми, мабуть, найбільше: "Що тобі варто знати про людяність", "Що тобі варто знати про Бога", "Що тобі варто знати про добро і зло". Але решта тем так само важливі (принаймні для батька): "Що тобі варто знати про сенсорні лампочки в туалеті", "Що тобі варто знати про ІКЕА", "Що тобі варто знати про футбол", "Що тобі варто знати про те, що сталося з пластмасовим жирафом, який умів співати".