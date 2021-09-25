Рятувальники нагадали правила безпечного обігріву помешкань

Вогонь забирає людські життя, завдає значних матеріальних збитків та призводить до непоправного. Причиною ж таких сумних наслідків, перш за все, є нехтування населенням правил пожежної безпеки, розповідає Еспресо.TV.

Так, від початку року у житловому секторі сталося майже 20 тис. пожеж.

Аби запобігти виникненню надзвичайних подій через займання, вогнеборці здійснюють превентивну роботу серед громадян, наголошують у ДСНС.

24 вересня у Дніпропетровській області рятувальниками проведено профілактичні бесіди з людьми, що потребують соціальної підтримки, у місті Новомосковськ. Спілкуючись з населенням, співробітники ДСНС вказали на низку грубих порушень, що призводять до пожеж в побуті, довели статистику займань по місту та області, пояснили шляхи запобігання таким випадкам. Людей застерегли не перевантажувати електромережі та не залишати ввімкненими електричні пристрої, газ, світло тощо. Громадян попередили надійно ховати від малюків сірники, запальнички, не доручати їм стежити за включеними в мережу електричними або засвіченими гасовими і газовими приладами, не залишати в закритих приміщеннях без нагляду дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Усім співрозмовникам надзвичайники вручили профілактичні листівки на тему: "Бережіть своє житло від пожеж!" та іншу наочну агітацію.

На Житомирщині фахівці ДСНС провели профілактичний рейд приватним житловим сектором у селі Кочерів, Житомирського району. Рятувальники перевірили справність пічного опалення в домоволодіннях літніх людей, оскільки саме це є головною причиною пожеж в оселях людей поважного віку під час опалювального періоду. Громадянам, котрі для обігріву свого житла використовують пічне опалення, надзвичайники нагадали правила пожежної безпеки при експлуатації печей, а також наголосили на небезпеці користування саморобними або пошкодженими обігрівачами. На завершення рейду фахівці Служби порятунку роздали господарям помешкань застережливі листівки.

Своєю чергою надзвичайники Волинської області навчали людей правил пожежної безпеки у таких населених пунктах: Березна Воля, Угриничі та Лахвичі, Любешівської селищної ради, Камінь-Каширського району. Крім того, у приміщеннях Судченського, Седлищенського та Цирського старостинських округів оновлені куточки з безпеки життєдіяльності. Рятувальники завітали до помешкань багатодітних сімей, одиноких та людей літнього віку, а також сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Фахівці ДСНС проводили бесіди з громадянами, оглядали стан печей та пічного опалення, електроприладів та давали поради щодо безпечного їх використання.



Українські рятувальники закликають:

"Шановні громадяни! Аби уникнути трагедії, спричиненої пожежею в оселі, будьте вкрай обережними, дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань, а саме:

не паліть у ліжку;

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски тощо;

не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

уникайте перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

використовуйте пічне опалення та прилади для обігріву, дотримуючись правил пожежної безпеки.

При виникненні пожежі чи надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером "101"!





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