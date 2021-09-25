Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Рятувальники нагадали правила безпечного обігріву помешкань

Рятувальники нагадали правила безпечного обігріву помешкань

25 вересня, 2021 субота
09:30
Суспільство

В Україну прийшло відчутне похолодання, тож громадяни починають обігрівати помешкання. Водночас до Служби порятунку щодня надходять десятки повідомлень про пожежі у житловому секторі, а з наближенням зими статистика побутових загорянь, зазвичай, збільшується в рази

Вогонь забирає людські життя, завдає значних матеріальних збитків та призводить до непоправного. Причиною ж таких сумних наслідків, перш за все, є нехтування населенням правил пожежної безпеки, розповідає Еспресо.TV.

Так, від початку року у житловому секторі сталося майже 20 тис. пожеж.

Аби запобігти виникненню надзвичайних подій через займання, вогнеборці здійснюють превентивну роботу серед громадян, наголошують у ДСНС.

24 вересня у Дніпропетровській області рятувальниками проведено профілактичні бесіди з  людьми, що потребують соціальної підтримки, у місті Новомосковськ. Спілкуючись з населенням, співробітники ДСНС вказали на низку грубих порушень, що призводять до пожеж в побуті, довели статистику займань по місту та області, пояснили шляхи запобігання таким випадкам. Людей застерегли не перевантажувати електромережі та не залишати ввімкненими електричні пристрої, газ, світло тощо. Громадян попередили надійно ховати від малюків сірники, запальнички, не доручати їм стежити за включеними в мережу електричними або засвіченими гасовими і газовими приладами, не залишати в закритих приміщеннях без нагляду дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Усім співрозмовникам надзвичайники вручили профілактичні листівки на тему: "Бережіть своє житло від пожеж!" та іншу наочну агітацію.

На Житомирщині фахівці ДСНС провели профілактичний рейд приватним житловим сектором у селі Кочерів, Житомирського району. Рятувальники перевірили справність пічного опалення в домоволодіннях літніх людей, оскільки саме це є головною причиною пожеж в оселях людей поважного віку під час опалювального періоду. Громадянам, котрі для обігріву свого житла використовують пічне опалення, надзвичайники нагадали правила пожежної безпеки при експлуатації печей, а також наголосили на небезпеці користування саморобними або пошкодженими обігрівачами. На завершення рейду фахівці Служби порятунку роздали господарям помешкань застережливі листівки.

Своєю чергою надзвичайники Волинської області навчали людей правил пожежної безпеки у таких населених пунктах: Березна Воля, Угриничі та Лахвичі, Любешівської селищної ради, Камінь-Каширського району. Крім того, у приміщеннях Судченського, Седлищенського та Цирського старостинських округів оновлені куточки з безпеки життєдіяльності. Рятувальники завітали до помешкань багатодітних сімей, одиноких та людей літнього віку, а також сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Фахівці ДСНС проводили бесіди з громадянами, оглядали стан печей та пічного опалення,  електроприладів та давали поради щодо безпечного їх використання.

Українські рятувальники закликають:

"Шановні громадяни! Аби уникнути трагедії, спричиненої пожежею в оселі, будьте вкрай обережними, дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань, а саме:

  • не паліть у ліжку;
  • слідкуйте за станом та справністю електромережі;
  • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски тощо;
  • не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
  • уникайте перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
  • використовуйте пічне опалення та прилади для обігріву, дотримуючись правил пожежної безпеки.

При виникненні пожежі чи надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером "101"!


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

опалення
ДСНС
пожежі
обігрів
Читайте також:
23 вересня, 2021 четвер
Цитував Путіна російською, згадав замах на Шефіра, закликав, щоб “хтось покинув українські території”: Зеленський на Генасамблеї ООН
Віктор Ляшко
21 вересня, 2021 вiвторок
Ляшко назвав області, яким загрожує "червона" зона карантину
Гео Лерос
24 вересня, 2021 п'ятниця
Лерос запропонував вручити Зеленському премію "Оскар" за кращий сценарій інсинуації "замаху, якого не було"
Київ
+9
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.83
  • EUR
    Купівля 31.07
    Продаж 31.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
25 вересня
10:44
Toyota влетіла в загорожу державної резиденції. Є фото
09:52
В Алмати найманець "ДНР" набрав кредитів й влаштував масове вбивство
09:10
Володимир Зеленський
Зеленському посилили кортеж, Нацполіцію перевели на посилений режим, - ЗМІ
09:00
Ексклюзив
Дюна
Культурне розкодування "Дюни": який прадавній сюжет сховано за декораціями?
08:45
коронавірус
Пандемія COVID в Україні: 8 тис. нових заражень, 133 смерті. Запоріжжя вийшло у ТОП-5 коронавірусних регіонів
08:21
Афганські біженці напали на жінку-військову у США
08:14
Ексклюзив
Дмитро Білоцерківець
В Україні відбувається децентралізація витрат, а не доходів, — Білоцерковець
08:01
Інфографіка
Олімпік - Зоря
УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу
07:59
Ентоні Джошуа (ліворуч) та Олександр Усик
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою
07:45
Відкрився Odessa JazzFest. Хто виступатиме сьогодні і завтра
07:20
Піски
На фронті побільшало обстрілів: 14 разів неподалік від 10 міст та селищ
07:01
Інфографіка
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Усик - Джошуа: де та коли дивитись найочікуваніший бій року
07:00
Ексклюзив
Дмитро Ярош
Дмитро Ярош: Ми зсередини розвалимо Росію
2021, п'ятниця
24 вересня
23:18
Під Києвом зіштовхнулись мікроавтобус та рейсовий автобус, троє людей постраждало
22:57
Партія Шарія
СБУ оголосила підозру одній із керівниць "Партії Шарія"
22:52
Перетинали курси мішеней: російські літаки вдерлися до зони бойових стрільб українських зенітників, грубо порушивши правила польотів
22:48
Ексклюзив
Економіст Гайдай про антиолігархічний закон: Це неефективний спосіб боротися із впливом фінансово-промислових груп
22:34
У Грузії спрогнозували п'яту хвилю захворюваності на COVID-19
22:09
США видали дозволи на певні фінансові операції з "Талібаном"
22:05
Екскерівник розвідки Бурба дав свідчення ТСК у справі "вагнерівців", - нардеп Костенко
21:58
Євген Єнін
Єнін: ФБР бере участь у розслідуванні замаху на Шефіра
21:47
Венеційська комісія
Голова Венеційської комісії попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки, - ОПУ
21:30
Другий регулятор США рекомендував робити третє щеплення проти коронавірусу: яким групам населення
21:09
Чехія в ООН підтримала суверенітет та територіальну цілісність України
20:53
Федір Веніславський
"Взаємовиключних правок проголосовано не було": Веніславський заявив, що закон про олігархів передадуть на підписання
20:43
"Байден і Зеленський вірні євроатлантичній інтеграції України": повірена у справах США Квін заявила, що країни посилять оборонне співробітництво
20:30
Бренди Brioni та Saint Laurent планують відмовитись від хутра у наступному році
20:11
Нестор Шуфрич
Голова комітету Ради з питань свободи слова Шуфрич став співвласником каналу "Перший Незалежний"
19:56
Справи Майдану: екскомандиру харківського "Беркуту" оголосили підозру в організації теракту та трьох вбивств
19:49
ФСБ нічого не знала про підготовку затримання "вагнерівців", - розслідувач Bellingcat Грозєв
19:30
У Польщі звільнили другого поліцейського - учасника затримання українця, який згодом помер
19:00
ОБСЄ
"Росія несе повну відповідальність": США про припинення роботи ОБСЄ на окупованій ділянці кордону України
18:56
Тобіас Тиберг
Україна захищає безпеку націй Європи, - посол Швеції
18:50
Василь Ломаченко, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)
Ось це так несподіванка: Усик зненацька поцілував Ломаченка у вухо. Відео
18:41
Два українські ЗВО потрапили до світового рейтингу університетів за можливостями працевлаштування випускників
18:26
Мирослав Скорик
Рада заснувала в Україні державну музичну премію ім. Мирослава Скорика
18:06
ніж
У Франківську грабіжник завдав поліцейському 14 ножових поранень: нападнику оголосили підозру в замаху на вбивство
17:53
Пожежа у костелі Святого Миколая в Києві: експерти обстежують будівлю всередині, - Ткаченко
17:45
Ентоні Джошуа
Джошуа анонсував, коли збирається закінчити боксерську кар'єру
17:36
"Хтось припустився критичної тактичної і стратегічної помилки": розслідувач Bellingcat Грозєв про зрив затримання "вагнерівців"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV