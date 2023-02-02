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OPINION

Саміт Україна-ЄС: прориву не буде

Михайло Жернаков
2 лютого, 2023 четвер
12:05
Погляд Михайло Жернаков

У декларації Саміту не буде дуже позитивних формулювань щодо перспектив членства, кажуть в Euractiv, впливовому європейському виданні, яке отримало доступ до проєктів документів саміту

"Україну не готують до прориву" - таке основне очікування оглядачів від саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого.

В декларації саміту не буде дуже позитивних формулювань щодо перспектив членства, кажуть в Euractiv, впливовому європейському виданні, яке отримало доступ до проєктів документів саміту.

Одна з основних причин:

"Залишаються прогалини у сфері верховенства права та ... судової системи... Хоча Україна оголосила про реформування систему відбору суддів Конституційного суду, насправді ця реформа не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, і та вже висловила свої занепокоєння".

Ми в DEJURE разом з партнерами на кожному кроці казали, що без виконання рекомендацій Венеційки і ЄС по КСУ до ЄС нас не пустять.

Без виконання рекомендацій Венеційки і ЄС по КСУ до ЄС нас не пустять

Ми також казали, що маніпуляції з цією темою замість беззаперечного виконання вимоги #1, коштуватимуть нам дорого на міжнародній арені, особливо в процесі вступу до ЄС.

В результаті ми виявилися праві з обох пунктів.

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Вимоги таки треба виконувати — це вже визнають на найвищому рівні в уряді.

Але на додаток ми, як у тому анекдоті, ще як країна безплатно наїлися лайна. І самі дали україноскептикам всередині ЄС залізні аргументи гальмувати наш вступ.

І хоч я дуже не люблю штампи, в мене окрім фраз "біг по граблях" і "національний спорт", інших асоціацій не виникає.

Влада повторює те саме фактично в історії з НАБУ, яке є ще одним євроінтеграційним пріоритетом. Коли всі партнери в один голос кажуть "все нормально зі швидкістю, головне виберіть якісного голову", влада грає в якісь "прискорення конкурсу", які здатні зробити лише гірше

Бо зараз влада повторює те саме фактично в історії з НАБУ, яке є ще одним євроінтеграційним пріоритетом. Коли всі партнери в один голос кажуть "все нормально зі швидкістю, головне виберіть якісного голову", влада грає в якісь "прискорення конкурсу", які здатні зробити лише гірше.

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І замість фіксувати перемоги й безумовний прогрес зараз на саміті, ми змушені будемо знову розповідати, що ми насправді все виконали, але домашку з'їв пес, а от завтра ми точно все доробимо.

Це круто, що нас підтримують фінансово і мілітарно без будь-яких особливих умов. Але на одному лише героїзмі в клуб розвинених країн не заїдеш.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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