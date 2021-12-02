САП скерувала до суду справу щодо колишньої експертки держпідприємства, причетної до незаконної передачі трубопроводу "Самара-Західний напрямок"

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупуційна прокуратура у Telegram.



За даними слідства, заступниця директора держпідприємства "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу" діяла в інтересах приватної компанії ТОВ "Прикарпатзахідтранс", що фактично володіє нафтопродуктопроводом "Самара-Західний напрямок".



Вона склала завідомо недостовірний висновок, який у подальшому став підставою для прийняття у серпні 2017 року Господарським судом Рівненської області рішення щодо відмови у визнанні права власності на вказаний об’єкт за державою.



Дії колишньої експертки кваліфікували за ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги; введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).



Досудове розслідування у справі експретки закінченою, а обвинувальний акт скерували до Вищого антикорупційного суду для розгляду.

Нагадаємо, у 2011 році Господарський суд Рівненської області передав право власності на цей трубопровід Фонду державного майна України. Пізніше це рішення було підтверджено апеляційним судом. Після звернення СБУ в 2013 році Інститут держави і права імені Корецького НАНУ провів науково-правову експертизу, яка підтвердила, що цей трубопровід є державною власністю України, яку неправомірно присвоїла Росія у 1993 році.

У 2017 році Господарський суд Рівненської області повторно розглянув справу про встановлення власника трубопроводу у зв'язку з нововиявленими обставинами. Повідомлялося, що підставою для цього став результат нової експертизи. Тоді суд скасував своє рішення від 2011 року та віддав право власності на нафтопровід "Прикарпаттязахідтрансу". У 2018 році це рішення затвердив Верховний суд України.

За результатом засідання Ради національної безпеки в оборони 19 лютого 2021 року санкції було накладено на 19 юридичних і 8 фізичних осіб, зокрема, на Віктора Медведчука та Оксану Марченко.

Також рішенням РНБО накладено санкції проти "Прикарпатзахідтрансу", що експлуатує трубопровід "Самара-Захід".

Нагадаємо, 21 лютого 2021 президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про повернення в державну власність 1433 км нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

24 лютого 2021 Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) наклав арешт на частину нафтотрубопроводу "Самара-Західний напрямок".

12 квітня АРМА заявило, що на управління так званою "трубою Медвечука" - ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" - претендують дві компанії.