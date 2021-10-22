СБУ блокувала постачання українських запчастин до винищувачів РФ: їх крали на одному з оборонних держпідприємств
Служба безпеки України блокувала постачання українських запчастин до російських бойових винищувачів, які зловмисники крали на одному з оборонних підприємств
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, контррозвідка СБУ викрила масштабну схема тіньового виробництва, розкрадання і переправлення до РФ комплектуючих для російської бойової авіації. Військову продукцію зловмисники викрадали в процесі виробництва, - на одному з оборонних держпідприємств у Харківській області.
Зазначається, що учасники схеми на замовлення представників РФ нелегально постачали їм запчастини до авіадвигунів російських бойових літаків. Серед них - винищувачі МіГ-29, Су-27 та Су-30, а також ударні гелікоптери М-24 і транспортно-бойові вертольоти Мі-35.
За даними відомства, для незаконного переправлення комлпектуючих через митний кордон ділки вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації.
Правоохоронці встановили, що схему організували посадовці українського держпідприємства і керівники афілійованих комерційних структур. Для незаконного збуту військової продукції за кордон, ділки налагодили контакти з представниками воєнно-промислових комплексів РФ та однієї з країн Східної Азії.
Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили велику кількість авіаційних запчастин, підготовлених до нелегального переправлення за кордон, а також чорнову бухгалтерію та електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.
У пресслужбі зазначили, що наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам та учасникам злочинної схеми про підозру.
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