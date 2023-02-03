Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР у ході проведеної спільно із СБУ операції викрили та повідомили про підозру заступнику голови Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил Збройних Сил України, який організував бізнес із заробляння грошей по видачі довідок для військовозобов’язаних", - зазначили на сайті ДБР.

Так, правоохоронці задокументували низку епізодів, коли підозрюваний брав хабарі за видачу довідок про непридатність до військової служби для виїзду за кордон.

"В одному із випадків до посадовця звернувся знайомий, який очолює благодійний фонд. Його співробітнику потрібно було виїхати за кордон для пошуку та завезення до України гуманітарної допомоги. Керівник фонду не знав порядку виїзду з України для волонтерів і тому спитав у заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії, як оформити цей виїзд", - розповіли правоохоронці.

Так, підозрюваний збрехав, що для подібного виїзду потрібна довідка про непридатність до військової служби й пообіцяв оформити її за "винагороду" у $5 тис. Після отримання авансу в половину суми правоохоронці викрили чоловіка.

Під час обшуку працівники ДБР та СБУ виявили у підозрюваного готівку на понад 5 млн грн.

Заступнику голови Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ повідомили про підозру в одержанні неправомірної винагороди (ч. 3 ст. 368 КК України).