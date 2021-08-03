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СБУ повернула Мінінфраструктури реєстр моряків, який раніше захопили рейдери

3 серпня, 2021 вiвторок
13:11
Кримінал

Кіберфахівці СБУ завершили передачу Державного реєстру документів моряків, що раніше був захоплений сторонніми особами, до Міністерства інфраструктури України

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що двом зловмисникам уже повідомлено про підозру.

Наразі іде робота з відновлення відповідних сервісів і невдовзі «Електронний кабінет моряка» працюватиме у повному обсязі.

"Двом агентам, посередникам агентств, які займалися наймом моряків, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для подальшої передачі посадовцям Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб", ‒ заявив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу.

За словами кіберфахівця, СБУ не просто передала в Мініфраструктури реєстр моряків, а й допомагає відновити роботу всіх функцій відповідних сервісів.

"Таким чином, СБУ зробила все, щоб унеможливити корупцію при отриманні дозвільних документів моряків. Тобто, людям не треба буде давати по $3-8 тис. хабаря, як це було раніше. Дуже сподіваюся, що передача реєстру в Міністерство унеможливить будь які схеми у майбутньому", ‒ сказав Ілля Вітюк.

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