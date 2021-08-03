СБУ повернула Мінінфраструктури реєстр моряків, який раніше захопили рейдери

Про це повідомляється на сайті відомства.



Зазначається, що двом зловмисникам уже повідомлено про підозру.



Наразі іде робота з відновлення відповідних сервісів і невдовзі «Електронний кабінет моряка» працюватиме у повному обсязі.



"Двом агентам, посередникам агентств, які займалися наймом моряків, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для подальшої передачі посадовцям Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб", ‒ заявив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу.



За словами кіберфахівця, СБУ не просто передала в Мініфраструктури реєстр моряків, а й допомагає відновити роботу всіх функцій відповідних сервісів.



"Таким чином, СБУ зробила все, щоб унеможливити корупцію при отриманні дозвільних документів моряків. Тобто, людям не треба буде давати по $3-8 тис. хабаря, як це було раніше. Дуже сподіваюся, що передача реєстру в Міністерство унеможливить будь які схеми у майбутньому", ‒ сказав Ілля Вітюк.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb