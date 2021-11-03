СБУ повідомила про підозру дружині Семенченка через "розкрадання" коштів благодійного фонду батальйону "Донбас"
Служба безпеки України повідомила про підозру жінці, яка начебто вкрала з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас" 150 тисяч гривень і витратила їх на власні потреби, не пов’язані з діяльністю організації
Про це повідомляє СБУ.
Дружина Семена Семенченка Наталія Московець підтвердила у Facebook, що їй вручили підозру за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. СБУ заявила, що жінка мала доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку.
Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
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