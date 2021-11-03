СБУ повідомила про підозру дружині Семенченка через "розкрадання" коштів благодійного фонду батальйону "Донбас"

Про це повідомляє СБУ.



Дружина Семена Семенченка Наталія Московець підтвердила у Facebook, що їй вручили підозру за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. СБУ заявила, що жінка мала доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку.



Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від трьох до шести років.







Благодійний фонд допомоги батальйону "Донбас", керівником якого є Дмитро Кічук, займається допомогою військовослужбовцям 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" і сім'ям тих військовослужбовців, які зазнали поранень або померли під час виконання своїх обов'язків по захисту Вітчизни.