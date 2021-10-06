Справа Семенченка: екснардепа залишили в СІЗО

Про це повідомили на його сторінці у Facebook.



На сторінці зазначено, що активісти оголосили протест через рішення.



"У відповідь на це поліцейські викликали підкріплення та почали бити жінок, одній з активісток стало погано - викликали швидку", - йдеться у повідомленні.



Зараз на сторінці іде трансляція протесту під будівлею Офісу президента.