Справа Семенченка: екснардепа залишили в СІЗО
Апеляційний суд залишив колишнього народного депутата та екскомандира батальйону "Донбас" Семена Семенченко під вартою
Про це повідомили на його сторінці у Facebook.
На сторінці зазначено, що активісти оголосили протест через рішення.
"У відповідь на це поліцейські викликали підкріплення та почали бити жінок, одній з активісток стало погано - викликали швидку", - йдеться у повідомленні.
Зараз на сторінці іде трансляція протесту під будівлею Офісу президента.
- Нагадаємо, Семенченку інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").
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