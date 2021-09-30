Семенченка перевели з ізолятора СБУ до Лук'янівського СІЗО

Про це повідомила його дружина Наталка Музика.

"Після вчорашнього візиту представників Уповноваженого з прав людини в ізолятор СБУ Семена Семенченка перевели в Лук'янівське СІЗО", - написала вона.

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