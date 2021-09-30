Семенченка перевели з ізолятора СБУ до Лук'янівського СІЗО
Екснардепа Семена Семенченка перевели з ізолятора Служби безпеки до Лук’янівського СІЗО
Про це повідомила його дружина Наталка Музика.
"Після вчорашнього візиту представників Уповноваженого з прав людини в ізолятор СБУ Семена Семенченка перевели в Лук'янівське СІЗО", - написала вона.
- Нагадаємо, Семенченку інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").
- 20 серпня він оголосив голодування.
- 8 вересня Солом’янський районний суд Києва продовжив арешт екснардепу Семену Семенченку на два місяці.
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