СБУ провела антитерористичні навчання у межах Sea Breeze-2021: знешкоджували “диверсантів”

Про це передає пресслужба СБУ.

Так, навчання пройшли на півдні Одеської області, а їхньою головною метою стало відпрацювання антитерористичних операцій. Зокрема, у межах зведеного антидиверсійного підрозділу Anti-Sabotage group, яка є спеціально сформованою групою під міжнародні навчання Sea Breeze-2021.

“За легендою навчань декілька “диверсійних груп” намагалися здійснити теракти на об’єктах критичної інфраструктури м. Ізмаїл. Вони захопили об’єкт і здійснили вогневий опір під час висадки десанта морської піхоти на узбережжі Дунаю. Спочатку умовних диверсантів заблокували сили спеціальних операцій ЗСУ, а потім їх знешкодив спецпідрозділ Збройних Сил”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одночасно інша група “диверсантів” захопила у заручники працівників Ізмаїльського порту і забарикадувалася в одній із будівель.

“Антитерористична операція із звільнення “заручників” проходила у кілька етапів: після завершення переговорів розпочалася активна фаза. Штурмові групи спецпідрозділу ЦСО “А” СБУ нейтралізували диверсантів і звільнили “заручників”, - йдеться в повідомленні.

Ще одна група озброєних “терористів”, яка забарикадувалася у залізничному вагоні і прикривалася заручниками, була знешкоджена бійцями спецпідрозділу Нацполіції “Корд”.

“Ще дві групи диверсантів, за легендою навчань, намагалися незаконно перетнути державний кордон України через річку Дунай та прорватися через один з міжнародних пунктів пропуску. Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії у різних екстремальних умовах. Заходи відбулися в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі у нічний час, та у складних погодних умовах”, - повідомили в СБУ.

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Військо-Морських Сил Збройних Сил України, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної гвардії, а також зведений підрозділ протидії диверсіям Anti-Sabotage group та представники органів місцевої влади.

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