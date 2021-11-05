СБУ викрила спробу розкрадання близько 3 млрд грн на добудові Подільського мосту в Києві

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ припинила незаконну діяльність групи осіб, які розкрадали кошти, виділені на будівництво Подільського мосту в Києві. За попередньою інформацією, ділки збиралися розікрасти з бюджету близько 3 млрд грн.



За інформацією СБУ, "схема" полягала у штучному завищенні вартості робіт на об'єкті, а також у підготовці актів на роботи, які фактично не виконувалися.



Зазначається, що фігуранти оборудки залучили до схеми ділків, які виготовляли підроблену бухгалтерську документацію, вели "тіньову бухгалтерію", а також створювали та шукали юридичні особи для подальшого використання в протиправній діяльності.



Правоохоронці в ході обшуків в підпільному офісі вилучили 37 печаток ризикових компаній - прямих контрагентів головного підрядника з будівництва мостового переходу, підроблену документацію та чорнову бухгалтерію, яка підтверджує мільярнді збитки держави, а також комп'ютерну техніку та засоби зв'язку.



У пресслужбі зазначили, що правоохоронці продовжують слідчі дії для оголошення фігурантам про підозру та встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.

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