СБУ викрила екскерівників фіскальної служби Сумщини на хабарництві: бюджет недоотримав 1,3 млн грн

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ викрило колишнє керівництво Державної фіскально служби у Сумській області на штучному створенні перешкод для підприємців. Крім того, вони за хабарі "не помічали" реальних правопорушень.



За даними слідства, до схеми причетний колишній заступник начальника ДФС у Сумській області та головний державний ревізор-інспектор. Їх викрили ще у 2018 році, однак через довготривалу експертизу доказів висновки отримали лише зараз.



Зазначається, що у 2018 році співробітники Фіскальної служби провели планову перевірку підприємця, у результаті якої встановили низку "порушень". За висновками чиновників, від його діяльності бюджет недоотримав 1,3 млн грн. Посадовці, зловживаючи службовим становищем, переробили акт перевірки. Вони зменшили суму виявлених порушень до менше 170 тис. грн.



Правоохоронці провели низку обшуків для припинення злочинних дій. У результаті було встановлено, що під час податкової перевірки не відображено порушень на суму понад 300 тис. грн. Інші порушення, наведені у попередньому акті, штучно створені податківцями для вимагання і одержання хабаря від фізичної особи-підприємця.



У пресслужбі зазначили, що наразі посадовцям повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Іншій ревізорці-інспекторці, яка була залучена до перевірки, але не входила до групи і не були обізнана в її злочинному плані, повідомлено про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків.

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