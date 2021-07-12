СБУ викрила канал контрабанди нарковмісних речовин в аеропорту "Бориспіль"

Про це повідомила пресслжуба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ заблокувала канал контрабанди прекурсорів через міжнародний аеропорт "Бориспіль". Злочинці ввозили "товар" для виробництва наркотиків із однієї з арабських країн. Вартість вилученої партії становить майже 4 млн грн за цінами чорного ринку.



За інформацією правоохоронців, оборудку організував житель Дніпропетровщини разом зі спільниками, мешканцями однієї з країн Близького Сходу. Зловмисники закуповували прекурсоровмісні препарати в одній з місцевих арабських медичних мереж. Там же у підпільних нарколабораторіях ділки виготовляли чистий препарат, який використовується для виробництва наркотиків.



Після цього "кур'єри" під виглядом туристів перевозили в Україну великі партії заборонених препаратів, маскуючи під сувенірну та кондитерську продукцію. "Ділки" продавали прекурсори на території Дніпропетровської області.



Зазначається, що правоохоронці затримали одного з кур'єрів в аеропорту. При ньому була партія прекурсору, прихованого в особистих речах. Правоохоронці вилучили 2 кг псевдоефедрину.



У пресслужбі додали, що наразі фігуранту повідомлено про підозру у контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

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