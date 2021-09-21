СБУ викрила митників, які "кришували" контрабанду в аеропорту "Бориспіль"

Про це повідомив пресцентр спецслужби.

Встановлено, що причетні до схеми посадовці пройшли відбір і відповідають критеріям "реформованої митниці".



У СБУ заявили, що вони систематично вимагали хабарі.

Зловмисники обклали "даниною" бізнесменів за сприяння митному оформленні товарів. У разі відмови, їм погрожували перешкодами та затягуванням.

Сам вантаж митники-зловмисники реєстрували як особисті речі пасажирів літаків і за них не йшло жодних нарахувань у державний бюджет.



Розмір хабарів залежав від товарів та їх вартості.

Правоохоронці затримали одного із митників під час отримання траншу хабаря. Загалом від підприємця вимагали $4,5 тис.

Задокументовано злочини інших осіб, причетних до вчинення вказаного корупційного правопорушення.

Наразі тривають слідчі дії. Зокрема, проводяться обшуки.