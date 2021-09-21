СБУ викрила митників, які "кришували" контрабанду в аеропорту "Бориспіль"
Служба безпеки України припинила корупційну схему, яку організували посадовці митного посту в аеропорту "Бориспіль"
Про це повідомив пресцентр спецслужби.
Встановлено, що причетні до схеми посадовці пройшли відбір і відповідають критеріям "реформованої митниці".
У СБУ заявили, що вони систематично вимагали хабарі.
Зловмисники обклали "даниною" бізнесменів за сприяння митному оформленні товарів. У разі відмови, їм погрожували перешкодами та затягуванням.
Сам вантаж митники-зловмисники реєстрували як особисті речі пасажирів літаків і за них не йшло жодних нарахувань у державний бюджет.
Розмір хабарів залежав від товарів та їх вартості.
Правоохоронці затримали одного із митників під час отримання траншу хабаря. Загалом від підприємця вимагали $4,5 тис.
Задокументовано злочини інших осіб, причетних до вчинення вказаного корупційного правопорушення.
Наразі тривають слідчі дії. Зокрема, проводяться обшуки.
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