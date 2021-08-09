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СБУ викрила на Одещині масштабне розкрадання бюджетних коштів: за рік держава зазнала 600 млн грн збитків

9 серпня, 2021 понедiлок
14:52

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який за рік роботи завдав державі 600 млн грн збитків

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, конвертаційний центр "обслуговував" підприємства реального сектору економіки, а також низку державнх і комунальних компаній майже десять років. Ділки сприяли мінімізації податків, формуванні фіктивного податкового кредиту та привласненні цільових державних коштів. Так, у 2020 році через махінації з податком на додану вартість держава недоотримала 600 млн грн.

За даними слідства, злочинці реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Правоохоронці виявили понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації.

Зазначається, що для привласнення коштів ділки використовували поетапну схему. Спершу вони оформлювали несправжні фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили "оплату" за зобов'язаннями, а вже звідти знімали готівку.

У пресслужбі додали, що через діяльність центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки важливих, у тому числі й стратегічних проєктів. Зокрема, мова йде про реконструкцію причалу Одеського морського порту, модернізації обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден, а також постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.

Правоохоронці провели 24 обшуки в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" та за адресами мешкання учасників схеми. Вони вилучили понад 2 млн грн готівки, 123 печатки підконтрольних підприємств та їх уставні документи, електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність, а також первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

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СБУ
відмивання коштів
розкрадання
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