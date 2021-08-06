СБУ викрила військового, який збирав дані для російської розвідки

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.



За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером збройних сил РФ. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави.



Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував віддалені сервери збереження даних та месенджери.



Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі незаконної передачі мобілізаційних відомостей.



Ворожому агенту оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, планується обрання міри запобіжного заходу.

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