СБУ викрила військового, який збирав дані для російської розвідки
Департамент військової контррозвідки Служби безпеки України у взаємодії з УСБУ у Рівненській області викрив українського військовослужбовця на зборі розвідданих для військової розвідки РФ
Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності військового залучив його родич, який є кадровим офіцером збройних сил РФ. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави.
Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував віддалені сервери збереження даних та месенджери.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі незаконної передачі мобілізаційних відомостей.
Ворожому агенту оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, планується обрання міри запобіжного заходу.
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