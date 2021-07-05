СБУ запобігла захопленню державного лісу вартістю понад 100 млн грн у Вишгородському районі Київщини

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ заблокувала схему незаконної приватизації державних земель на Київщині. Зловмисники намагалися вивести з держвласності територію лісового фонду у Вишгородському райоін площею 50 га та вартістю понад 100 млн грн.



За інформацією правоохоронців, організатори оборудки залучили до неї посадових осіб одразу трьох державних установ: Головного управління Держгеокадастру в Київській області, Вишгородської райдержадміністрацїі та держпідприємства "Вищедубечанське лісове господарство" Державного агентства лісових ресурсів України.



Зазначається, що злочинні вказівки організаторів посадовці виконували за грошову винагороду.



У пресслужбі додали, що в ході обшуків СБУ вилучила документи, які підтверджують протиправні наміри злочинців. Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру організаторам і співучасникам злочинної схеми.



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