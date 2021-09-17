СБУ затримала пропагандиста, який працював на Росію
Служба безпеки України затримала проросійського пропагандиста у Борисполі на Київщині
Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
Він є учасником групи агітаторів, які поширювали російську пропаганду. Чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри він втік і переховувався.
Зловмисник протягом цього часу продовжував підривну діяльність на YouTube та через Telegram-канали.
Він агітував за створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Він брав участь у сюжетах на російських пропагандистських телеканалах.
Затриманому загрожує від п’яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна або без такої.
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