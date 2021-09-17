СБУ затримала пропагандиста, який працював на Росію

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.



Він є учасником групи агітаторів, які поширювали російську пропаганду. Чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри він втік і переховувався.

Зловмисник протягом цього часу продовжував підривну діяльність на YouTube та через Telegram-канали.



Він агітував за створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Він брав участь у сюжетах на російських пропагандистських телеканалах.

Затриманому загрожує від п’яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна або без такої.



