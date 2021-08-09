СБУ заявила про викриття корупції на 384 млн грн на державному енергетичному підприємстві





"Служба безпеки України викрила масштабну корупцію на провідному державному енергетичному підприємстві. За попередніми даними, на будівництві лише одного з об’єктів цього товариства зловмисники завдали збитки державі на близько 384 млн грн. Усе це - через свідомо завищену вартість робіт", - йдеться в повідомленні.

Про це передає пресслужба СБУ."Служба безпеки України викрила масштабну корупцію на провідному державному енергетичному підприємстві. За попередніми даними, на будівництві лише одного з об’єктів цього товариства зловмисники завдали збитки державі на близько 384 млн грн. Усе це - через свідомо завищену вартість робіт", - йдеться в повідомленні.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до оборудки причетні голова тендерного комітету державного підприємства та його заступник.



"Використовуючи своє службове становище, вони безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну пропозицію на будівництво стратегічного об’єкту. Натомість зловмисники допомогли виграти тендер іншій компанії", - йдеться в повідомленні.



За попередніми оцінками фахівців, сума державних збитків від таких дій становить понад 384 млн грн.



Наразі досудове розслідування завершено.



Обвинувальний акт щодо посадовців скеровано до суду. Вони звинувачуються за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).



У пресслужбі "Укренерго" у коментарі РБК-Україна заявили, що компанія не володіє деталями про перебіг слідства по цій справі. Водночас в компанії заперечують зловживання під час будівництва підстанції.

"У компанії немає підстав вважати, що під час цієї процедури мали місце будь-які порушення чи зловживання. Проте Укренерго постійно співпрацює з правоохоронними органами щодо надання необхідної їм інформації і надалі готове максимально сприяти їх роботі", - заявили в пресслужбі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb