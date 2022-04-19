Серед окупантів бунти. Кадирівці убили трьох зачинщиків, - розвідка

Про це повідомила Запорізька ОВА у Telegram.



За даними українських розвідників, в Пологівському районі почалися бунти російських військових.



"Солдати РФ не хочуть воювати через те, що їм не виплачують обіцяних грошей. Втім "кадирівці" жорстоко вбили трьох зачинщиків бунту, які готові були здати зброю та їхати додому", - йдеться у повідомленні.



Там зазначили, що постачання зброї для армії РФ на території Запорізької області не припиняється.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb