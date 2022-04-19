Серед окупантів бунти. Кадирівці убили трьох зачинщиків, - розвідка
У Запорізькій області російські військові бунтують через відсутність виплат за бойові дії
Про це повідомила Запорізька ОВА у Telegram.
За даними українських розвідників, в Пологівському районі почалися бунти російських військових.
"Солдати РФ не хочуть воювати через те, що їм не виплачують обіцяних грошей. Втім "кадирівці" жорстоко вбили трьох зачинщиків бунту, які готові були здати зброю та їхати додому", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що постачання зброї для армії РФ на території Запорізької області не припиняється.
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