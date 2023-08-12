На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 12 серпня.

Через зерно зростає напруга між Україною й Польщею

Між Україною та Польщею зростає напруженість через зерно, що натякає, імовірно, на виснаження від війни, пише Washington Post. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії Польща була одним із найрішучіших прихильників України, надаючи військову та економічну допомогу, приймаючи мільйони українських біженців, відстоюючи позицію Києва на міжнародних форумах і перетворюючи свою територію на головний канал для поставок зброї із Заходу на лінію фронту. Але, як йдеться, навіть серед найближчих друзів можуть виникнути серйозні сварки.

Відповідно до угоди, укладеної за посередництва Європейського Союзу, Польщі та чотирьом іншим сусіднім країнам дозволено заборонити імпорт українського зерна, щоб захистити своїх вітчизняних фермерів, але дозволити зерну перетинати свою територію в інші країни. Термін дії угоди закінчується 15 вересня, але Марцін Пшидач, радник президента Польщі із зовнішньої політики та інші польські чиновники закликали продовжити обмеження. У відповідь український прем'єр Денис Шмигаль назвав дії Польщі недружніми та популістськими.

Фото: twitter/prezydentp

Безпілотники на Москву кажуть росіянам не ігнорувати війну, а до РФ повертається "серпневе прокляття"

Коментарі Пшидача та подальші перевороти між столицями не становлять загрози для тісних відносин України з Польщею, які сягають початку незалежності України, каже видання. Але суперечка також підкреслила балансування, з яким стикається Україна, намагаючись узгодити власні нагальні потреби з потребами своїх сусідів і прихильників – союзників, від яких зараз залежить саме її існування – одночасно намагаючись звести до мінімуму будь-які розбіжності в думках, які могла б мати Москва експлуатувати. Напруга також вказує на виснаження та розбиті нерви, оскільки російське вторгнення наближається до 18-го місяця, що викликає у деяких спостерігачів тривогу.

Удари безпілотників по Москві означають, що росіяни не можуть ігнорувати війну Кремля, каже Guardian. Напади продовжують тиснути на Володимира Путіна, хоча для багатьох незворушних росіян це стало невеликою проблемою. Останніми днями нова кампанія ударів безпілотників була націлена на російську столицю, оскільки Київ продемонстрував свою здатність вразити Москву та підтримувати війну Кремля в серцях і свідомості російських еліт та інших, які прагнуть ігнорувати вторгнення в Україну.

Експерт з військових безпілотників Центру військово-морських аналізів Семюель Бендетт сказав, що у Києва є стратегія демонстрації можливостей України. Минулого року вона не мала змоги завдати удару вглиб Росії, а з кінця 2022-го та весь 2023 рік Київ демонстрував, що має технології, безпілотники, щоб перенести війну на територію РФ. За словами експерта, удар по Москві, яка має бути найбільш захищеним містом Росії, центром політичного, економічного та соціального життя, чинить певний тиск як на російську владу, так і на населення, і показує, що Україна не залишить без відповіді нищівні атаки на своїх цивільних.

В українському Міноборони заявили, що атаки безпілотників мали подвійну мету – підняти моральний дух у країні в той час, коли успіхи на фронтах були мізерними, і поставити питання серед російської громадськості про те, чи зміг Путін їх захистити. Західні партнери України, колись надзвичайно чутливі до звинувачень у використанні зброї НАТО для нападів на російську територію, визнали, що Київ має право використовувати власні ресурси для дестабілізації режиму Путіна. Проте задокументований психологічний вплив наразі був сумнівним: опитування показали невеликі зміни у ставленні росіян до війни, а неофіційні свідчення психологів і звіти журналістів показали, що багато росіян просто вирішили ігнорувати атаки. Росіяни, які здебільшого пройшли через війну, попри широкомасштабну мобілізацію та посилення репресій, схоже, байдужі до випадкових українських ударів по столиці.

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Крім того, у Кремлі заявили, що збили 20 безпілотників над окупованим Кримським півостровом 12 серпня. Як стверджує російське Міноборони, 14 безпілотників були збиті російськими засобами протиповітряної оборони, ще 6 зазнали радіоелектронних перешкод. Жертв та руйнувань не було. Guardian зазначає , що кількість атак безпілотників на Москву та Крим, який Росія незаконно анексувала у 2014 році, зросла в останні тижні після того, як президент України Володимир Зеленський попередив, що війна повертається на територію Росії.

У минулі роки серпень місяць в Росії часто зустрічали з часткою обережності, навіть тривоги. Росіяни пошепки говорили про своє "серпневе прокляття", щоб пояснити надзвичайно велику кількість смертельних аварій, терористичних атак або спалахів війни. Уже давно це прокляття було знято й майже забуто, зводячи місяць до чергової гарячої літньої перерви. Але цього року, схоже, він повернувся з помстою, пише CNN.

Росіяни спостерігають масове зростання кількості нападів з боку України, які привели війну Кремля додому, змусивши Москву заплатити ціну та давши звичайним росіянам відчути жахливе насильство, від якого потерпає Україна з лютого минулого року. У Чорному морі російський військовий і комерційний флот цього місяця зазнав атаки українських військово-морських безпілотників, загрожуючи російським постачанням і торговим шляхам. І кожного дня ЗМІ повідомляли про невеликі, але безперервні атаки українських безпілотників на офіційні будівлі, військові об’єкти або комерційні та житлові приміщення.

У Росії ведеться жорстке придушення інакомислення, особливо навколо критики війни в Україні. Офіційні особи кажуть, що незахищені громадяни, як-от пенсіонери, обманюються під час нападів українськими агентами, які видають себе за міліцію чи кредиторів, вимагаючи позики та змушуючи їх діяти. Але джерело, пов’язане з однією російською партизанською групою, заперечує, що росіяни зазнають примусу, кажучи CNN, що Кремль хоче приховати зростаюче невдоволення в суспільстві.

Китай мав свої причини бути на переговорах у Саудівській Аравії

Європейські чиновники трохи втішилися, коли Китай відвідав саміт у Джидді в Саудівській Аравії минулих вихідних. Метою зустрічі був пошук мирного вирішення конфлікту в Україні. Незважаючи на те, що Пекін не відступив від своєї заявленої позиції неупередженості, одна лише присутність Китаю на зустрічі, на яку Росію не запросили, надіслала, як стверджують деякі джерела, сигнал міжнародній спільноті, що він не бажає відкрито виступати на боці Росії. Як зазначає CNN, це може бути дуже маленька перемога, але в дипломатичному світі ігор з нульовою сумою президент Росії Володимир Путін не отримує саме того, чого хоче, і це є приводом для святкування.

Незважаючи на видимість присутності його делегації в Джидді, Пекін, схоже, не скорочує зв’язки з Росією. Її головний дипломат Ван I зателефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову через день після завершення переговорів у Джидді, підтвердивши неупередженість Пекіна в конфлікті. Загалом Китай, який прийшов до столу переговорів, не змінив дискусію в Брюсселі щодо, можливо, найскладніших, але важливих міжнародних відносин ЄС.

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Водночас як пише Guardian , Китай має свої причини бути на мирних переговорах щодо України в Саудівській Аравії. Зустріч у Джидді дає Пекіну шанс заспокоїти глобальний південь і обмежити шкоду, яку завдає Захід відносинам з Росією. "Найкращий сценарій завершення цієї війни для України є також найгіршим сценарієм для Китаю. Пекін боїться зміни режиму в Москві та її потенційних наслідків для безпеки Китаю", – сказала Аліція Бачульська, політична співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин і наукова співробітниця Choice (Китайські спостерігачі в Центральній і Східній Європі). За її словами, розрахунок витрат і вигод Китаю хиткий, але в цілому він не хоче бачити будь-яких суттєвих здобутків для України, оскільки вони посилять як інтереси США, так і здатність НАТО стабілізувати ситуацію в Європі, послаблюючи Росію.

Натомість зустріч у Джидді дала Пекіну шанс зміцнити зв’язки з союзниками на глобальному півдні та спробувати обмежити репутацію Китаю на заході, де зростає критика його тісних відносин з Москвою. Відносини з господарем Саудівською Аравією також важливі для Китаю, і поява дозволила їм заявити про дипломатичний переворот після того, як європейський саміт був зірваний. Для України присутність Китаю є позитивною, незалежно від цілей Китаю та незважаючи на тісні зв’язки з Росією. Для Китаю участь у мирних переговорах дозволяє дипломатам представити країну як відповідальну зацікавлену сторону в міжнародних зусиллях, спрямованих на припинення кривавого конфлікту, навіть якщо вона твердо підтримує агресора.