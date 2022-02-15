"Шахтар" програв "Маріуполю" у товариському матчі в Туреччині

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 15 лютого, "Шахтар" і "Маріуполь" провели черговий товариський матч на тренувальному зборі в Туреччині.



"Дербі Донбасу" завершилось перемогою "Маріуполя" з рахунком 2:1. У ворота "Шахтаря" голи забили Андрій Кухарук та Артем Холод. За "гірників" відзначився Тете.



Команди провели два тайми по 30 хвилин.



Контрольний матч



15 лютого



"Шахтар" - "Маріуполь" 1:2



Голи: Кухарук, 41, Холод, 58 – Тете, 48



Відео матчу:



31 січня у заключному матчі на першому зборі у Туреччині донецький "Шахтар" переміг сербську "Црвену Звезду".