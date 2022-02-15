"Шахтар" програв "Маріуполю" у товариському матчі в Туреччині
У контрольному матчі на зборах у Туреччині донецький "Шахтар" поступився "Маріуполю"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 15 лютого, "Шахтар" і "Маріуполь" провели черговий товариський матч на тренувальному зборі в Туреччині.
"Дербі Донбасу" завершилось перемогою "Маріуполя" з рахунком 2:1. У ворота "Шахтаря" голи забили Андрій Кухарук та Артем Холод. За "гірників" відзначився Тете.
Команди провели два тайми по 30 хвилин.
Контрольний матч
15 лютого
"Шахтар" - "Маріуполь" 1:2
Голи: Кухарук, 41, Холод, 58 – Тете, 48
Відео матчу:
- 31 січня у заключному матчі на першому зборі у Туреччині донецький "Шахтар" переміг сербську "Црвену Звезду".
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