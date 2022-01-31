Дубль новачка приніс "Шахтарю" перемогу над "Црвеною Звездою" у заключному матчі на зборах у Туреччині
У заключному матчі на зборах у Туреччині донецький "Шахтар" переміг сербську "Црвену Звезду"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:2. Дубль у ворота "Црвени Звезди" оформив новачок Давід Нерес, ще один м'яч забив Михайло Мудрик.
Раніше на зборі "Шахтар" провів контрольний матч проти "Вольфсберга" (4:1) та "Маріуполя" (0:0). Сьогоднішня зустріч заключна для "гірників" у Туреччині.
Товариський матч
28 січня
"Шахтар" – "Црвена Звезда" 3:2
Голи: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 - Драговіч, 58, Омоїджуанфо, 68
- 30 січня французький "Бордо" орендував у "Шахтаря" українського півзахисника Данила Ігнатенка.
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