"Шантаж на місцевому рівні буде відбуватися": Зеленський про відключення електроенергії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні стабільна енергетична ситуація, однак припустив, що на місцевому рівні може відбуватися "шантаж" відключеннями електроенергії
Про це Зеленський сказав у ефірі телеканалу "1+1".
"Шантаж на місцевому рівні буде відбуватися. І, як ви сказали, то там, то там. Це такі просто кроки, знаєте для чого? Для того, щоби зробити якусь інформаційну невеличку хвилю, щоб це показати на тих чи інших засобах масової інформації", - сказав Зеленський.
Президент додав, що глобально в Україні стабільна енергетична ситуація, і опалювальний сезон пройде за планом.
"У нас все є для того, щоби забезпечити нормальний прохід сезону, стабільні тарифи будуть нормальні, як ми і говорили. Відключень ніяких масових не буде, ну якісь можуть бути...", - зазначив Зеленський.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.16
-
EUR
Купівля 30.29Продаж 30.71
- Актуальне
- Важливе