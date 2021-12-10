"Шантаж на місцевому рівні буде відбуватися": Зеленський про відключення електроенергії

Про це Зеленський сказав у ефірі телеканалу "1+1".



"Шантаж на місцевому рівні буде відбуватися. І, як ви сказали, то там, то там. Це такі просто кроки, знаєте для чого? Для того, щоби зробити якусь інформаційну невеличку хвилю, щоб це показати на тих чи інших засобах масової інформації", - сказав Зеленський.



Президент додав, що глобально в Україні стабільна енергетична ситуація, і опалювальний сезон пройде за планом.



"У нас все є для того, щоби забезпечити нормальний прохід сезону, стабільні тарифи будуть нормальні, як ми і говорили. Відключень ніяких масових не буде, ну якісь можуть бути...", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 12 листопада Зеленський підписав закон про енергоефективність.