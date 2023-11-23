Ще 10 бібліотек у Києві позбулися пов'язаних із РФ і радянською ідеологією назв: перелік

Такі рішення були прийняті 23 листопада на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання більшістю депутатів.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, київські заклади культури не мають носити назв, пов’язаних із країною-агресором.

"Це питання не лише деколонізації наших закладів культури, а й питання поваги до нашої історії. Під час активної війни неможливо миритися з присутністю імперського та російського культурологічного контексту в топоніміці, назвах закладів культури та освіти тощо. Історія нашої держави є незалежною від Росії та не має перебувати під впливом радянської й імперської ідеологій", - сказала вона.

Так, згідно з рішеннями Київської міської ради, змінено назви бібліотек:

Центральна публічна районна бібліотека імені О. С. Пушкіна – Центральна публічна районна бібліотека "Почайна";

бібліотека ім. А. Макаренка для дітей – бібліотека для дітей "Джерело";

бібліотека ім. О. Радіщева – бібліотека "Всесвіт";

Центральна районна бібліотека ім. М. Є. Салтикова-Щедріна – Центральна районна бібліотека "Печерська";

бібліотека ім. О. Кошового – бібліотека імені Катерини Білокур;

бібліотека ім. І. Кудрі – бібліотека "Книголюб";

публічна бібліотека імені Анни Ахматової – публічна бібліотека "Сузір’я".

Також, аби позбутись радянського спадку, а саме нумерації в назвах закладів культури, та надати їм унікальні назви, перейменували низку бібліотек на Оболоні.

Бібліотека №102 отримала назву "Дивосвіт", №120 перейменували в "Обрій", а №129 отримала назву "Мрія".