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Ще 10 бібліотек у Києві позбулися пов'язаних із РФ і радянською ідеологією назв: перелік

23 листопада, 2023 четвер
17:23
Культура на фото бібліотека

У Києві перейменували ще 10 бібліотек, назви яких пов'язані з Росією та радянською ідеологією. Зокрема, в столиці більше немає бібліотеки імені Пушкіна

Такі рішення були прийняті 23 листопада на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання більшістю депутатів.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, київські заклади культури не мають носити назв, пов’язаних із країною-агресором.

"Це питання не лише деколонізації наших закладів культури, а й питання поваги до нашої історії. Під час активної війни неможливо миритися з присутністю імперського та російського культурологічного контексту в топоніміці, назвах закладів культури та освіти тощо. Історія нашої держави є незалежною від Росії та не має перебувати під впливом радянської й імперської ідеологій", - сказала вона.

Так, згідно з рішеннями Київської міської ради, змінено назви бібліотек:

  • Центральна публічна районна бібліотека імені О. С. Пушкіна – Центральна публічна районна бібліотека "Почайна";
  • бібліотека ім. А. Макаренка для дітей – бібліотека для дітей "Джерело";
  • бібліотека ім. О. Радіщева – бібліотека "Всесвіт";
  • Центральна районна бібліотека ім. М. Є. Салтикова-Щедріна – Центральна районна бібліотека "Печерська";
  • бібліотека ім. О. Кошового – бібліотека імені Катерини Білокур;
  • бібліотека ім. І. Кудрі – бібліотека "Книголюб";
  • публічна бібліотека імені Анни Ахматової – публічна бібліотека "Сузір’я".

Також, аби позбутись радянського спадку, а саме нумерації в назвах закладів культури, та надати їм унікальні назви, перейменували низку бібліотек на Оболоні.

Бібліотека №102 отримала назву "Дивосвіт", №120 перейменували в "Обрій", а №129 отримала назву "Мрія".

Україна
декомунізація
новини Києва
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