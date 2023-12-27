Що у світі думають про пресконференцію Залужного та як Росія використовує українських військовополонених проти Києва. Акценти світових ЗМІ 27 грудня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 грудня.

"Докласти рідкісних зусиль, щоб поспілкуватися з пресою"

Фото: cvk.gov.ua

Bloomerg опублікував статтю під назвою "Україна прагне вийти з глухого кута щодо мобілізації за допомогою законопроєкту".

Автори пишуть, що новий законопроєкт про мобілізацію має нібито "вирішити розбіжності між політичним і військовим керівництвом щодо призову на військову службу, оскільки вторгнення Росії вступає у 23-й місяць".

Поповнення виснажених лав армії займає важливе місце в порядку денному України, оскільки її війська другу зиму протистоять російським військам, стикаючись із загрозливою нестачею боєприпасів, а понад 110 мільярдів доларів фінансової допомоги потрапили в політичну боротьбу у Вашингтоні та Брюсселі.

Президент Володимир Зеленський розглядав, але не підписав інший план призову, який лежав у нього на столі з червня, а також запропонував знизити призовний вік до 25 років.

Американські журналісти також згадують брифінг Залужного 26 грудня. Вони зазначають, що в телевізійному виступі Головнокомандувач Збройних Сил заперечив рекомендацію Україні призвати на службу щонайменше 500 000 додаткових військовослужбовців. Військове командування висунуло "число, яке включає компенсацію втрат, формування нових підрозділів і компенсацію можливих втрат наступного року", – сказав Залужний. "Але я не можу вам сказати, що це таке — це військова таємниця".

Актуальність змін в мобілізаційному процесі для України зростають, оскільки ситуація на полі бою змінюється, і "Україна дивиться вниз на супротивника, чиї сили вже значно перевищують чисельність українських військ".

Окрім того, президент Росії Володимир Путін підписав указ про розширення збройних сил своєї країни та наказав своєму уряду запровадити цифрову систему реєстрації, яка дозволить владі легше відстежувати та призвати до армії громадян призовного віку вже наступного року.

Не оминули брифінг Залужного і Reuters. У статті під назвою "Генерал армії України розкритикував призовні пункти на рідкісній пресконференції" автори пишуть, що головнокомандувач Збройних сил України на своєму виступі висловив розчарування роботою військових комісаріатів, запропонувавши їм мобілізувати більше військ для війни проти Росії.

Публікація законопроєкту викликала суперечки в соціальних мережах, а це, за словами журналістів, схоже, "змусило зазвичай сором'язливого до публічності генерала докласти рідкісних зусиль, щоб поспілкуватися з пресою".

Головнокомандувача автори статті називають "все ще надзвичайно популярним" серед багатьох українців після того, як на початку 2022 року було відбито російські війська від столиці України та організовано два успішних контрнаступи тієї осені, в результаті яких було відвойовано значну територію.

Крім того, Reuters зазначає, що так звана напруженість у відносинах між Залужним і Зеленським стала очевидною в листопаді після того, як генерал заявив, що війна наближається до патової ситуації через технологічний стан на полі бою, що викликало докір з боку Офісу президента.

Зеленський і його союзники послідовно зображували менш похмурий погляд на війну, в якому вони заявляли, що Україна може і буде витісняти російські війська з кожного сантиметра окупованої території.

Росія використовує військовополонених як політичну зброю проти Києва

Фото: Sergei Suponsky

У виданні Politico з’явився матеріал про українських військовополонених. Автори пишуть про те, що українським родинам телефонують військовополонені, яких утримує Росія, з проханням висловити протест проти українського уряду.

Так Петро Яценко, речник українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у коментарі американському медіа каже, що українські родини масово отримують дзвінки від солдатів у російському полоні, зокрема це кампанія недовіри до влади.

У статті зазначають, що російська відмова обміняти військовополонених спрямована на розпалювання напруженості в українському суспільстві, де начебто "невдоволення Зеленським зростає після цьогорічного невтішного контрнаступу, настрій стає похмурим, оскільки критично важлива допомога для України зупиняється в Сенаті США, а Угорщина блокує Зусилля ЄС посилити цивільну та військову допомогу Києву".

Своєю чергою, інформації про те, скільки росіян утримують українці немає, але їх стільки, що вже будується другий табір для військовополонених. Росіян також утримують у спецприймальнику на Заході України та розміщують у камерах СІЗО.

Так Україна заявляє, що поводиться зі своїми військовополоненими згідно з міжнародними правилами, але звинувачує Росію в поганому поводженні з полоненими.

"Більше 90 відсотків військовополонених, яких ми опитуємо після повернення, кажуть, що піддавалися тортурам, позбавленням повноцінного харчування та сну", – сказав Яценко. "Людей змушують випалювати татуювання або споживати лише російську пропаганду. Їм заборонено спілкуватися з родичами".

Своєю чергою уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова 30 листопада відвідала 119 українських військовополонених і повідомила, що вони утримуються в умовах, що відповідають міжнародним стандартам.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста відвідує військовополонених по обидва боки фронту. Наразі таких візитів було 2300, але Росія не повністю відкрила свої об’єкти для зовнішнього огляду. МКЧХ інституційно обмежений у своїй здатності критикувати країни через страх, що доступ до нього буде закрито.



