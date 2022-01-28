Шмигаль: Україна планує повністю забезпечувати себе газом за рахунок власного видобутку до 2030 року
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що довгостроковою метою українського уряду є повне забезпечення України газом за рахунок власного видобутку до 2030 року
Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 28 січня, передає Еспресо.TV.
"Наша довгострокова мета, яка закріплена у Національній економічній стратегії до 2030 року, - це забезпечення 100% потреби України в природному газі за рахунок власного видобутку", - сказав прем'єр.
За словами Шмигаля, з метою нарощення видобутку "блакитного палива" Україна розвиває державно-приватне партнерство. Уже підписано 11 угод про розподіл продукції, які принесуть понад 10 млрд доларів інвестицій у початкову інфраструктуру для видобутку газу.
Він додав, що продовжується наведення ладу із спецдозволами на користування надрами. Надання таких дозволів відбувається за принципом прозорості. З очікуваннями Шмигаля, цього року Нафтогаз переломить тренд на падіння газовидобутку.
- Нагадаємо, 22 грудня 2021 року АТ "Укргазвидобування", яке входить до складу Нафтогазу, запустило в роботу перший ступінь стиснення газу Червонодонецької дотискної компресорної станції (ЧДКС) у Харківській області. Новий комплекс обладнання збільшує видобуток приблизно на 250 тис. кубометрів газу на добу.
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