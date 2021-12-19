Шуфутинський, Баста, Круг: активісти проситимуть владу запровадити санкції щодо російських артистів, які їздили до окупованого Криму

Про це повідомляється на сайті КРЦ.

"Кримськотатарський ресурсний центр підготував листи на ім'я президента України, голови СБУ, голови Верховної Ради, голови Нацбанку із закликом застосувати санкції до більш ніж двох сотень громадян Російської Федерації, а також деяких інших держав, які проводили концертну чи іншу публічну діяльність на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, або відвідували півострів у приватних справах із порушенням законодавства України", - йдеться у повідомленні.

У переліку артистів, зокрема, Баста (Василь Вакуленко), Ірина Круг (Ірина Воробйова), а також Михайло Шуфутинський, який кілька разів відвідував окупований Крим.

У заяві наголошується, що концерт Басти може відбутися 19 грудня, у столичному клубі Stereo Plaza. А концерт Шуфутинського заплановано на 8 березня у столичному Палаці спорту.

Нагадаємо, 21 вересня шоумен Ігор Кондратюк зареєстрував петицію до президента про заборону в Україні концертів російських виконавців. 27 жовтня Зеленський доручив СБУ та РНБО розглянути пропозицію Кондратюка.