Шведський поп-гурт ABBA створив акаунт в ТікТок

Про це повідомляє Суспільне.

Пізніше в акаунті з'явилося ще одне відео з анонсом проєкту Abba Voyage.



"Спасибі за очікування, подорож ось-ось почнеться. Агнета, Бйорн, Бенні, Анні-Фрід", – йдеться в повідомленні.



На акаунт гурту підписані понад 430 тис. користувачів.

Шведський попгурт ABBA випустить 5 нових пісень вперше після 39-річної перерви. Квартет також готується до запуску шоу під назвою Abba Voyage, в якому голограми музикантів виконають головні хіти.

Квартет ABBA, який проіснував десять років – з 1972 по 1982 рік. Гурт став одним з найуспішніших за всю історію попмузики.