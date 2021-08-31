Шведський поп-гурт ABBA створив акаунт в ТікТок
Першим постом в TikTok гурту ABBA став ролик з піснею Dancing Queen, яку виконує невідомий піаніст
Про це повідомляє Суспільне.
Пізніше в акаунті з'явилося ще одне відео з анонсом проєкту Abba Voyage.
"Спасибі за очікування, подорож ось-ось почнеться. Агнета, Бйорн, Бенні, Анні-Фрід", – йдеться в повідомленні.
На акаунт гурту підписані понад 430 тис. користувачів.
Шведський попгурт ABBA випустить 5 нових пісень вперше після 39-річної перерви. Квартет також готується до запуску шоу під назвою Abba Voyage, в якому голограми музикантів виконають головні хіти.
Квартет ABBA, який проіснував десять років – з 1972 по 1982 рік. Гурт став одним з найуспішніших за всю історію попмузики.
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