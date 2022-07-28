"Сил та мужності": посол ЄС привітав призначення нового керівника САП

Про це посол ЄС в Україні Матті Маасікас написав у власному твіттері.

"Олександр Клименко сьогодні висунутий на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - Україна виконує одну з рекомендацій, що супроводжувала статус кандидата на вступ в ЄС! Завершено тривалий процес відбору, який дає уроки. Бажаю пану Клименку сил та мужності!", - привітав він.

Відомо, що для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ мав завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.

28 липня керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначили детектива НАБУ Олександра Клименка, який виграв конкурс на цю посаду наприкінці 2021 року. В Офісі Генерального прокурора підтвердили, що Клименко відповідає вимогам законів про очищення влади, про запобігання корупції та доступу до державної таємниці.

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