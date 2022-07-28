"Сил та мужності": посол ЄС привітав призначення нового керівника САП
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас привітав призначенням глави САП Олександра Клименка й наголосив, що так Україна виконала одну з рекомендацій Єврокомісії
Про це посол ЄС в Україні Матті Маасікас написав у власному твіттері.
"Олександр Клименко сьогодні висунутий на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - Україна виконує одну з рекомендацій, що супроводжувала статус кандидата на вступ в ЄС! Завершено тривалий процес відбору, який дає уроки. Бажаю пану Клименку сил та мужності!", - привітав він.
Відомо, що для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ мав завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.
- 28 липня керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначили детектива НАБУ Олександра Клименка, який виграв конкурс на цю посаду наприкінці 2021 року. В Офісі Генерального прокурора підтвердили, що Клименко відповідає вимогам законів про очищення влади, про запобігання корупції та доступу до державної таємниці.
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