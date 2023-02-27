Вони також місяцями закликали його збільшити фінансування збройних сил країни, вимагаючи призову українських резервістів, оскільки посилювалися американські попередження про вторгнення - вторгнення, яке Зеленський все ще вважав малоймовірним. Вимагали й інтенсивного військового планування, включно з розробкою та публікацією наказів про цивільну оборону, щоб люди знали, що робити, коли загримлять гармати.

"Україна опинилася в пастці з національним лідером, який не мислить стратегічно", - сказала мені Леся Василенко, депутатка і членкиня ліберальної та проєвропейської політичної партії "Голос", за п'ять днів до вторгнення.

"Я думаю, що це те, в чому його потім будуть звинувачувати. Справа не в тому, що він має знати все. Йдеться про відмову мати у своєму оточенні експертів, які знають, які питання ставити, в також радників, які часто можуть не погоджуватися з тобою, і ми зрештою можемо за це поплатитися", - продовжувала вона.

Звичайно, помилки Зеленського - на думку Василенко та багато інших опозиційних депутатів - були прощені, але вони не забуті. І ці помилки лежать в основі їхніх побоювань за післявоєнну Україну. Вони бачать закономірність, яка стане ще більш тривожною, коли замовкнуть сирени, а саме, що сильні сторони президента як лідера з левиним серцем воєнного часу не підходять для мирного часу.

Війна не вгамувала нетерплячість українського лідера у складнощах управління державою, чи до інституцій, які не рухаються так швидко, як йому хотілося б, або не підлаштовуються під нього в заданому темпі. Він віддає перевагу загальній картині, ігнорує деталі і любить покладатися на близьке коло друзів, яким довіряє.

Але в той час, як коміка, який став президентом, зараз вихваляють, навіть поклоняються йому як герою, в країнах Заходу за його натхненну риторику воєнного часу, ораторське мистецтво і вміння завойовувати серця аудиторій від Вашингтона до Лондона і від Брюсселя до Варшави, до вторгнення Росії Зеленський відверто нічим не відзначився на посаді президента. Мало хто вірив, що його переоберуть у 2024 році, оскільки його рейтинги падали - наприкінці 2021 року рейтинг його прихильності становив 31%.

Він багато обіцяв - можливо, навіть занадто багато - але мало чого досяг.

"Україна має дві основні проблеми: війна на Донбасі та страх людей інвестувати в країну", - заявив Зеленський невдовзі після своєї перемоги на виборах. Але його антикорупційні зусилля пробуксовували, а обіцянка розв'язати проблему Донбасу розчинилась в повітрі. Щодо прагнення Зеленського укласти мирну угоду з президентом Росії Владіміром Путіним, який відмовився від переговорів, дехто критикував Зеленського за те, що він занадто багато думав про свою силу переконання і харизму.

"Він думав, що мир можна буде легко встановити, тому що все, що потрібно зробити, - це "подивитися в очі Путіну" і щиро з ним поговорити", - сказав депутат Микола Княжицький.

"Він став президентом, без жодного політичного досвіду, жодного досвіду управління державними структурами. Він думав, що керувати державою - дуже просто. Ти приймаєш рішення, і їх будуть виконувати, - стверджує Княжицький. А коли щось йшло не так, його реакція завжди була такою: "Це винні попередники, яких треба посадити", - додав Княжицький.

І все ж перетворення Зеленського з лідера мирного часу, який розчаровував, на, за гіперболічним висловом французького публічного інтелектуала Бернара-Анрі Леві, "нового, молодого і чудового батька-засновника" вільного світу, було вражаючим.

Навіть його вітчизняні критики знімають перед ним капелюха за його сильні сторони як чудового комунікатора: Його щоденні звернення до українців заспокоювали їх, давали орієнтир і підіймали бойовий дух навіть тоді, коли настрій був цілком зрозуміло занепалим. І вони визнають, що він, ймовірно, врятував країну, відмовившись від пропозиції держсекретаря США Ентоні Блінкена покинути Київ.

"Він став переконливим лідером", - сказав Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради і автор майбутньої книги "Поле битви Україна: Від незалежності до російської війни". За словами Каратницького, сильні сторони Зеленського як комунікатора відповідають часу. "Він добре вміє керувати громадською думкою, але зараз він більш ефективний, тому що країна набагато більш згуртована і впевнена у своїй ідентичності, інтересах і цілях. Він залишився тим самим хлопцем, яким був - актором і виконавцем, але це робить його ідеальним військовим лідером, тому що він здатен втілювати суспільний імпульс", - додав він.

Але коли йдеться про політику і коли громадськість не об'єднана, Зеленський є непослідовним лідером, який адаптовує сценарій і переробляє історію, щоб відповідати примхам і забаганкам громадської думки. "Коли суспільна мета зрозуміла, в його руках велика сила, а у воєнний час за ним стоїть абсолютна сила держави. Однак коли карета знову перетвориться на гарбуз, йому доведеться мати справу із зовсім іншим світом", - підсумував Каратницький.

Адже цей світ насправді нікуди не подівся.

Внутрішня політична критика зростає - хоча її мало помічають міжнародні ЗМІ, які все ще захоплені харизматичною привабливістю Зеленського і зачаровані історією про Давида та Голіафа.

Тим часом у Верховній Раді наростає розчарування: депутати скаржаться, що їх ігнорує уряд, який ще до війни не те щоб реагував на контроль, а тепер майже повністю його уникає. З моменту вторгнення Росії Зеленський зустрівся з провідними опозиційними лідерами лише один раз, і то майже рік тому.

"Міністри більше не звітують у Верховній Раді", - заявила опозиційний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе, членкиня партії "Європейська Солідарність" і колишня віцепрем'єр-міністерка в уряді колишнього президента Петра Порошенка.

"Воєнний час вимагає швидкого ухвалення термінових рішень та скорочених процедур. І це цілком зрозуміло, - сказала вона. "Але ми бачимо, що рішення все більше централізуються і концентруються в меншій кількості рук, і це впливає на баланс політичної влади, а також завдає шкоди системі управління, яку ми намагаємося розвивати, а також зміцненню наших демократичних інститутів за ради відповідності критеріям, встановлених ЄС".

Климпуш-Цинцадзе занепокоєна тим, що нещодавня хвиля антикорупційних арештів радше була схожа на димову завісу напередодні лютневого саміту Україна-ЄС, яка може бути використана як можливість для ще більшої централізації влади. "Якщо хтось думає, що централізація влади є відповіддю на нинішні виклики, то він помиляється", - додала вона. "Я думаю, що важливо дуже уважно стежити за тим, як розвиваються антикорупційні справи, чи будуть прозорі розслідування, і чи буде ретельно дотримуватися верховенство права".

За словами Княжицького, не варто випускати з уваги той факт, що Зеленський є політиком-популістом і поділяє особистісні вади цієї породи. Проте опозиційного депутата тішить те, як українське громадянське суспільство розквітло під час війни, як завдяки волонтерству та взаємодопомозі під час війни зміцнилося місцеве самоврядування та як спрацювали деякі державні органи — зокрема, залізниця та енергетичний сектор.

“Саме це — разом із сильним почуттям національної приналежності, породженим конфліктом — ляже в основу сильної післявоєнної України”, - сказав він.



Politico, 27 лютого 2023 р.