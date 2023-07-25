Скандал з цензурою в соцмережах: "Євросолідарність" вимагає звіту голови СБУ

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Цей скандал поки що "не помітили" марафон і інші пригодовані Банковою медіа. Але його не вдасться замовчати, бо історія надто серйозна. Першими про те, що СБУ підставили своїх колег з ФБР і під приводом війни з РФ спробували ввести політичну цензуру в інтернет, повідомили CNN. Як виявилося, українська влада настільки захопилася повною зачисткою інформаційного поля, що вирішила зачистити й соцмережі від критики", – зазначила вона.

"Під приводом війни СБУ звернулася до своїх американських колег з ФБР зі шляхетним начебто проханням закривати антиросійські сторінки в соцмережах – ФБ, Інсті, YouTube і навіть Twitter. Але замість відверто пропагандистських брехливих акаунтів в списки включили й критичних до влади авторів", – додає Геращенко.

"З цього приводу в США справжній скандал і розслідування комітету Конгресу. В оприлюдненому звіті комітету прямо сказано про цензуру на запит СБУ, "просоченого російськими агентами-кротами", – підкреслила народна депутатка.

"Мова про березень 2022 року. Часи Баканова. СБУ просить закрити проросійські акаунти. А в травні надало список українських ресурсів, які нібито використовувалися для розбрату і "розʼєднання політичних сил та українського суспільства в цілому", – зазначила вона.

Геращенко нагадує, що "приблизно в цей час було заблоковано і з мережі зникли сторінки багатьох критичних до влади блогерів, які мали десятки і сотні тисяч підписників. Дехто місяцями в тіньовому бані, в тому числі представники опозиції. Був і огидний скандал з "ботофермою Герасимова", жодних доказів якої і досі не існує і СБУ це визнала".

"Ми вимагаємо, аби СБУ надали список тих груп і акаунтів, які "розʼєднували політичні сили", і пояснили мотиви своїх дій. Бо поки це виглядає як повна зачистка інформаційного поля і політизація спецслужби", – підкреслила співголова фракції.

"ТБ-канали або загнали в марафон і пригодували з бюджету, аби вимкнули. Й пішли далі, використавши силові структури, підставивши наших партнерів, для повної зачистки інформаційного простору в країні від будь-якої критики… Нині в тіньовому бані залишається купа блогерів і користувачів соцмереж, які пишуть про корупцію на закупівлях, брехню в марафоні, непідготовленість влади до війни", – звертає увагу Геращенко.

"Американців серйозно підставили. Бо серед інших, СБУ блокувала офіційний акаунт Держдепу США російською мовою. Його теж додали до списку ресурсів, що несуть загрозу безпеці. Але проблема для української влади в тому, що в США до свободи слова і конституційних прав громадян ставляться серйозно. Тому буде розслідування і прийдеться відповідати", – резюмувала співголова фракції.

Низка телеведучих і популярних блогерів зауважили, що дійсно після 24 лютого 2022 року видалялись проукраїнські сторінки. Телеведуча Олена Курбанова зазначає, що в цей період також були відключені без будь-яких законних підстав від цифрового ефірного мовлення три телеканали – Прямий, Еспресо і 5 канал.

"Робота з перевірок та фільтрування велась ще у 2022 році, коли головою Служби безпеки був Баканов. Тож не дивно, що разом з пропагандистськими сторінками у цей список потрапляли й проукраїнські. Зокрема мова йде про верифіковану російськомовну сторінку Держдепу США. Важко сказати чи були у цьому списку інші проукраїнські профілі, але саме в цей період були видалені акаунти багатьох проукраїнських блогерів, які були критичними до Зеленського і його команди. Окрас того, у ці ж дати чомусь закрили на Т2 три інформаційні канали: Прямий, 5 і Еспресо. Просто збіг? Чи не просто? Чи не збіг? Цікаво, хто буде відповідати за це з української сторони, адже Баканов вже як рік звільнений з посади", – констатує Курбанова.

5 березня 2022 року були видалені сторінки популярного блогера Дмитра Чекалкіна.

"Як з’ясувало розслідування Конгресу, ФБР давало вказівки Meta, материнській компанії Facebook та Instagram, а також Alphabet, материнській компанії Google і YouTube. 2 березня 2022 агент Кобзанець надіслав електронного листа з темою "додаткові акаунти, отримані від СБУ, які, як вважають, причетні до дезінформації" і які на думку СБУ використовуються, серед іншого, для просування "роз’єднання політичних сил та українського суспільства в цілому". У листі йшлося: "Просимо вас заблокувати ці сторінки у Facebook, а також акаунти, з яких вони адмініструються". Вже 5 березня були заблоковані, а з часом і повністю видалені мої публічні сторінки в Facebook та Instagram загальною кількістю підписників біля 700 тисяч користувачів. Протягом минулого року були заблоковані також інші екаунти критиків влади, які однак є антиросійськими і завжди займали виразну проукраїнську позицію. Зокрема була видалена група "За Україну, за Порошенка", яка мала також до 50 000 підписників. Значна кількість тих, хто критикував українську владу за корупцію, зазнали обмежень нібито за порушення правил і потім "тіньового бану", коли місяцями їхні повідомлення фейсбук не показував у стрічці новин", – повідомив Чекалкін у соцмережах.

"Якось так воно сталося, що саме в той період (березень, квітень, травень 2022), коли ті запити виконувались особливо ретельно і без належної перевірки (навіть окремі Держдепівські ресурси опинилися заблоченими, бо СБУ вважало їх поширювачами російської пропаганди соціальні мережі трьох каналів 5, Еспресо та Прямий різко втратили глядачів. От ніби хтось тумблер вимкнув, як відрізало. До цього все неслося і набирало оберти, статистика шаленого росту і рапотом – хрясь! І тоді ж нас вимкнули з Т2. Соупадєніє? ХЗ. Але коли прилітають такі офіційні повідомлення із США з результатами перевірки роботи ФБР і співпраці з СБУ – то просто співставляєш і робиш висновки. Невже це може бути правдою?", – пише журналіст Віталій Ковач.

Історія щодо цензурування ФБР від імені СБУ в Інтернеті

У звіті Комітету з питань правосуддя та Спеціального підкомітету з питань озброєння федерального уряду США йшлося про те, що Федеральне бюро розслідувань США у співпраці з СБУ давало соцмережам вказівки щодо цензурування висловлювань користувачів в Інтернеті та видалення їхніх акаунтів.

Зазначалося, що 15 лютого 2023 року у межах розслідування ролі федерального уряду в цензурі законних висловлювань у соцмережах Комітет з питань правосуддя направив повістку до суду компаній Meta та Alphabet. Це материнські компанії соцмереж Facebook, Instagram та Google, YouTube відповідно. У відповідь було отримано документи, де було видно, що ФБР від імені української розвідки вимагало, а подекуди й давало вказівки соцмережам цензурувати американців, які висловлюються в Інтернеті.