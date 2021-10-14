"Схеми" повідомили, що Зеленський і Шефір намагалися поза чергою вивести активи з банку Курченка під час ліквідації фінустанови

Про це йдеться у розслідуванні "Зеленський, Шефір і банк Курченка".



Події відбувалися у період до того, як Зеленський став президентом України, а Шефір - його першим помічником. За даними розслідувачів, які проаналізували судові рішення з відкритого Державного реєстру судових рішень, Зеленський тримав на депозиті у "Брокбізнесбанку" понад $300 тис., а Шефір - понад $400 тис.



Журналісти з'ясували, що у 2014 році після оголошення про ліквідацію банку Володимир Зеленський та Сергій Шефір підписали низку угод із компаніями, що мали кредити у банку, про відступлення права вимоги за своїми депозитами.



На думку розслідувачів, таким чином компанії намагалися не повертати банку борги і вивести з-під застави активи, а Шефір і Зеленський - не лише отримати гарантовані державою 200 тис. грн, а й повернути більшу суму поза визначеною законом черги, за якою Фонд гарантування вкладів має повертати гроші.



Із застави банку мали ризик вийти тваринні комплекси ТОВ "Подільський Господар" (заставна вартість - понад 260 млн грн), нерухомість ПАТ "Чинбар" (заставна вартість - понад 260 млн грн), та майновий комплекс на 18 тис. кв. м ПАТ "Київський дослідний ремонтно-механічний завод" у Києві.



Господарський суд Києва і Київський апеляційний господарський суд визнали борги компаній припиненими і зняли обтяження з майна, проте у 2015 році Вищий господарський суд визнав, що такі дії не відповідали нормам Цивільного кодексу.



Також Верховний суд України згодом підтвердив, що зобов'язання позичальника не можуть припинятися за рахунок придбаних прав вимоги до банку.



"Виведення грошей і заставного майна означає, що Фонд гарантування отримає менше ресурсу, щоб у подальшому у порядку законної черги розраховуватися з людьми та компаніями, які тримали тут свої гроші", - пояснюють розслідувачі.



За словами Координаторки комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України Ірини Вахніцької, через такі дії Фонд не отримує належного активу.



"Клієнт, перекуповуючи право у іншого клієнта на депозит, виводить свою заставу, закриває кредит із депозитом. І виводить свою ліквідну заставу з-під забезпечення цього кредита. Фонд, по суті, не отримує такого активу, який він міг би отримати і потім направив би його на погашення вкладів почергово", - сказала Вахніцька.



Інвестиційний банкір Сергій Фурса назвав такі дії фактичною спробою залізти в кишеню державі.



"Платять завжди платники податків. І цих грошей не вистачає, а Фонд гарантування має перекрити ті гроші, які підпадали під Фонд гарантування. Тому він починає брати кредит в уряду. Платить за це держава, у держави своїх грошей нема, тобто це кошти платників податків", - пояснив Фурса.



Запит журналістів до ОПУ залишився без відповіді, а перший помічник президента Сергій Шефір у коментарі "Схемам" сказав, що "не мав часу займатися юридичними питаннями".



"У нас не було часу займатися юридичними питаннями. І ми комусь віддали право займатися нашими юридичними питаннями. Піднімуть цей договір - я згадаю", - сказав Шефір.



Проте документів журналістам Шефір так і не надав.



НБУ ухвалив ліквідувати "Брокбізнесбанк" у червні 2014 року. У березні 2019 року ГПУ завершила розслідування проти Курченка, в якому йшлося про причетність олігарха до заволодіння зокрема 2,3 млрд грн із "Брокбізнесбанку".

Нагадаємо, 3 жовтня відбулася прем'єра фільму-розслідування "Слідства.Інфо" "Офшор 95", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.