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Слідчий ДБР у "справі Порошенка" у 2013 році "кошмарив" активістів за мітинг у Межигір’ї, – адвокат Головань

21 січня, 2022 п'ятниця
13:01
Новини ДБР

У справі проти Петра Порошенка задіяні перевірені кадри Татарова ще з часів Януковича – про це на брифінгу повідомив адвокат п’ятого президента Ігор Головань

Він, зокрема, нагадав, що слідчий ДБР Сергій Гадайчук у липні 2013 року працював в органах внутрішніх справ на Київщині і брав участь у фальсифікації кримінального провадження проти громадських активістів, які пікетували Межигір’я, пише пресслужба партії "ЄС"..

Головань зазначив, що зараз слідчий ДБР спільно з суддею Печерського суду став учасником фальсифікації рішення щодо арешту майна Порошенка. Адвокат наголошує: Порошенко не отримував у встановленому порядку повідомлення про судове засідання. Суддя Бортницька нібито відправила телеграму слідчому ДБР – а подібний спосіб повідомлення давно застарів.

"Ми неодноразово говорили про ті фальсифікації, про яких вдається і Офіс Генпрокурора, і ДБР, маніпуляції адресами для того, щоб залишатися незаконно, але і під парасолькою Печерського районного суду. Чому саме Печерський суд? Тому що в Печерському суді можливо все", – констатує Головань.

"Відповідно до закону народний депутат має повідомляти завчасно про судові засідання. Зокрема, про ті засідання, коли мова йде про арешт майна народного депутата, в нашому випадку про арешт майна Петра Порошенка. Суддя Бортницька, виявляється, направила телеграму. Це не вигадка. Ось папірець. Сама суддя не зазначила дату. Однак викликається Порошенко на 9.30 6 січня 2022 року. Куди ж поділася ця телеграма, яку уже не приймають і не відправляють? Виявляється, телеграфним агентством зараз слугує ДБР. Тому що отримав цю телеграму  Гадайчук С. О. Отримав він її для передачі 5 січня 2022 року. Тобто ми бачимо, що завчасне повідомлення в розуміння судді Бортницької – це зробити папірець, поставити на ньому заголовок "телеграма" і передати його слідчому ДБР Гадайчуку. Це означає "повідомити Петра Порошенка завчасно", – говорить Головань.

"Знайоме прізвище Гадайчук. Виявляється, це досить знаменитий персонаж. Влітку 2013 року було багато публікацій про те, що людина, яку звуть Гадайчук Сергій Олександрович, який тоді працював слідчим у Броварському міськрайонному відділенні міліції, займався фальсифікаціями кримінальних проваджень проти активістів, які пікетували Межигір’я", – нагадав Головань.

"Ми бачимо, що ця "гвардія Татарова", яка тоді займалася переслідуванням громадських активістів, тих, хто пікетував Межигір’я, майданівців, що у 2013 році ще навіть до початку активної Революції гідності – ці перевірені кадри, майстри фальсифікацій, тиску і порушень закону зараз наповнюють Державне бюро розслідувань", – констатує адвокат Головань.

"Це гвардія людей, які, не задумуючись, порушують закон. Не задумуються, фальсифікуючи документи, не задумуються, беручи участь у політичних переслідуваннях опозиції", – резюмує адвокат.

Як відомо, справа про переслідування громадських активістів Максима та Костянтина Лациб у 2013 році набула значного розголосу. Звернення до тодішнього керівництва держави із вимогами припинити тиск і переслідування підтримали десятки громадських організацій та діячів. Слідчий Броварського міського відділку міліції Гадайчук Сергій Олександрович фігурував у цій історії як особа, яка тиснула на активістів та брала участь у фальсифікації кримінальної справи.

Звернення із вимогою створити ТСК у Верховній Раді та притягнути до відповідальності правоохоронців тоді підтримали, зокрема, Харківська правозахисна група,   Українська Гельсінська спілка з прав людини,  Фонд “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва та Ірина Бекешкіна,  Громадянський рух Відсіч, Український незалежний центр політичних досліджень,   Центр UA та Олег Рибачук,    Transparency International  Ukraine,  Центр Політичних Студій та Аналітики, Центр Протидії Корупції та Віталій Шабунін,  Комітет виборців України, Інтерньюз-Україна та інші.

Максим Лациба у 2013 році був  керівником Програми розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень, одним з провідних громадських експертів в галузі законодавства для громадянського суспільства, ініціатором цілої низки законів, спрямованих на розбудову громадянського суспільства, серед яких Закон України "Про громадські об’єднання", Закон України "Про доступ до публічної інформації", "Про благодійну діяльність і благодійні організації" тощо.

Kостянтин Лациба у 2013 році працював експертом в Українському незалежному центрі політичних досліджень, займався розвитком громадських організацій та побудовою громадських мереж, був активістом політичної партії Демократичний Альянс.

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