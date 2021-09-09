Сліди від недопалків, травми нетваринного походження: Сущенко назвав причиною смерті 7-річного хлопчика у Черкасах дії людей, а не собак

Про це він написав у Facebook.

“Джерела в слідчих органах підтверджують, що висновки судово-медичної експертизи констатують причину смерті - вона не має жодного зв'язку з дією тваринного походження. Разом з тим, наявна інформація майже стовідсотково засвідчує смерть внаслідок злочинних, брутальних дій людини”, - написав Сущенко.

Нагадаємо, у Черкасах 24 серпня госпіталізували у непритомному стані 7-річного хлопчика із тяжкими травмами. У хлопчика виявили численні садна на тілі різного ступеня заживлення, гематому лобної частини голови, рвану рану нижньої губи та вуха, дефекти тканин на лівому стегні. Лікарі виявили пролежні на тілі дитини.

Згодом, бабусі хлопчика повідомили про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу. А 31 серпня суд заарештував бабусю хлопчика Вікторію Лясову.

Згодом, у Черкасах помер 7-річний хлопчик, який був госпіталізований з численними травмами й у стані коми.

У Черкасах поліція оприлюднила причину смерті 7-річного хлопчика.