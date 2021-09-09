Сліди від недопалків, травми нетваринного походження: Сущенко назвав причиною смерті 7-річного хлопчика у Черкасах дії людей, а не собак
Перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко стверджує, що смерть 7-річного хлопчика з Черкас наступила внаслідок дій людей
Про це він написав у Facebook.
“Джерела в слідчих органах підтверджують, що висновки судово-медичної експертизи констатують причину смерті - вона не має жодного зв'язку з дією тваринного походження. Разом з тим, наявна інформація майже стовідсотково засвідчує смерть внаслідок злочинних, брутальних дій людини”, - написав Сущенко.
- Нагадаємо, у Черкасах 24 серпня госпіталізували у непритомному стані 7-річного хлопчика із тяжкими травмами. У хлопчика виявили численні садна на тілі різного ступеня заживлення, гематому лобної частини голови, рвану рану нижньої губи та вуха, дефекти тканин на лівому стегні. Лікарі виявили пролежні на тілі дитини.
- Згодом, бабусі хлопчика повідомили про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу. А 31 серпня суд заарештував бабусю хлопчика Вікторію Лясову.
- Згодом, у Черкасах помер 7-річний хлопчик, який був госпіталізований з численними травмами й у стані коми.
- У Черкасах поліція оприлюднила причину смерті 7-річного хлопчика.
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