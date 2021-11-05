Служба безпеки викрила командира ЗСУ: підозрюють у розголошенні росіянам держтаємниці

Про це повідомляє СБУ.



Служба безпеки встановила, що військовослужбовець Збройних сил України - командир одного з підрозділів - має російське громадянство та співпрацював з військовими ЗС Російської Федерації та мешканцями тимчасово окупованих територій АР Крим.



Під час обшуку у військовослужбовця вилучили жорсткі диски, мобільні термінали, флеш носії та ноутбук із інформацією військового характеру. Полковник мав найвищу форму допуску до секретних документів. Він володів даними з обмеженим доступом і, згідно з інформацією контррозвідки, передав їх РФ.



Слідчі розпочали проти командира ЗСУ кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 КК України (Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості).



Тривають слідчі дії, військовому обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, 16 серпня на Херсонщині СБУ викрила агента російської воєнної розвідки. Ним виявився пенсіонер Збройних сил СРСР - співпрацювати зі спецслужбами країни-агресора він вирішив з ідеологічних міркувань.