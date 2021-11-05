Служба безпеки викрила командира ЗСУ: підозрюють у розголошенні росіянам держтаємниці
Служба безпеки України викрила полковника Збройних сил, який має російське громадянство і передав РФ секретні документи
Про це повідомляє СБУ.
Служба безпеки встановила, що військовослужбовець Збройних сил України - командир одного з підрозділів - має російське громадянство та співпрацював з військовими ЗС Російської Федерації та мешканцями тимчасово окупованих територій АР Крим.
Під час обшуку у військовослужбовця вилучили жорсткі диски, мобільні термінали, флеш носії та ноутбук із інформацією військового характеру. Полковник мав найвищу форму допуску до секретних документів. Він володів даними з обмеженим доступом і, згідно з інформацією контррозвідки, передав їх РФ.
Слідчі розпочали проти командира ЗСУ кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 КК України (Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості).
Тривають слідчі дії, військовому обирають запобіжний захід.
- Нагадаємо, 16 серпня на Херсонщині СБУ викрила агента російської воєнної розвідки. Ним виявився пенсіонер Збройних сил СРСР - співпрацювати зі спецслужбами країни-агресора він вирішив з ідеологічних міркувань.
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