Шпигував для РФ із ідеологічних міркувань: на Херсонщині СБУ викрила агента російської воєнної розвідки
Українська контррозвідка виявила і припинила роботу агента Збройних сил Росії у Херсонській області
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Ним виявився пенсіонер Збройних сил СРСР - співпрацювати зі спецслужбами країни-агресора він вирішив з ідеологічних міркувань.
До його завдань входив збір даних про охорону та облаштування одного зі стратегічних об'єктів критичної інфраструктури регіону, ідентифікація співробітників українських спецслужб, передача даних про потенційних громадян, які можуть бути завербовані Росією.
Таємну інформацію він передавав через приховані канали зв'язку.
Під час обшуку будинку у затриманого виявили та вилучили засоби зв'язку для контакту з російськими кураторами, листування з інструкціями, а також зброю, набої та вибухівку.
Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та помістили під варту.
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