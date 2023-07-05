Спартак Субота — новий Остап Бендер. Як врятуватися від псевдоекспертів

Від маленьких, які крадуть фотографії реальних воїнів і збирають кошти на власні картки з вигаданою історією. До великих — які пройшли шлях від екзорциста до "заспокійливого" з прицілом на нове обличчя ватних сил в новій Раді.

Наші бабусі заряджали воду від телевізора з Аланом Чумаком і ходили в 90-ті на сеанси Кашпіровського, де той вчив, як треба лікувати цистит… ванною зі снігу.

Далі було шаленство, підігріте телевізійними каналами, урядовцями й самим експрезидентом Віктором Ющенком по "доктору Пі" — аферисту Андрію Слюсарчуку, який видавав себе за нейрохірурга. І коли здавалось, що все це помилки днів минулих — через ТікТок і YouTube у смартфони мільйонів молодих увірвався Спартак Субота.

Фото: з соцмереж

Людина без медичного диплома, яка видавала себе за психотерапевта. Особа, яка розповідала, як працює на СБУ, а виявилось, що це не той самий правоохоронний орган, а якась шарашкіна контора з абревіатурою "СБУ". І врешті — пан, який засвітився на групових фото офіційної програми під егідою першої леді Олени Зеленської.

Удар по сфері психічного здоров’я, до якої пересічний українець і так ставився несерйозно — просто шалений. Це тривожний симптом для країни, яку щоденно травмує виснажлива війна, де росте кількість поранених, вдів і сиріт. Де врешті треба викорінити радянський міф: "звернувся до психолога/психіатра/невропатолога — це шизік, на якому варто ставити хрест".

Спартак Субота — казкар нового масштабу, де брехню складно відділити від правди, якщо ти не володієш знанням "психологічних" термінів. Тому тривале і ретельне розслідування психолога Іллі Полуденного відшкрябало верхні шари фарби, але лишило багато питань.

Найперше — Спартака як психотерапевта крутило ціле "Військове телебачення". А це цілком можна сприймати, як запрошення будь-якій людині з вулиці, яка опанувала алгоритми соцмереж іти та видавати себе за військового психолога.

Друге, Спартак Субота зумів пролізти в прайм-тайми українських телеканалів і навіть вести спільні проєкти зі впізнаваними ведучими як Катерина Соляр із 24 каналу.

А ще підприємливий хлопець розповів байку про своє неіснуюче біо Євгена Яновича. Бо знав, що Янович відомий сценарист, відомий шоумен і знає, як робити хайпові продукти.

Чому ж так трапилось. Притомне пояснення, як аферисти потрапляють на телебачення і в ютуб дала Катерина Соляр. В інтерв’ю Аліні Доротюк ведуча 24 каналу визнала, що телебачення воєнного часу то по суті прохідний двір. Ефірів багато, гостьових редакторів дуже мало — тому випускові не читають біографії тих, кого потім титрують як експертів з чогось.

А от інша популярна ведуча з 30-річним досвідом на ТБ Наталка Мосейчук публічно говорила, що в таких як Спартак не бачить нічого поганого. І її навпаки навіть вражає, як молодий чоловік швидко набрав популярність і заробляє хороші гроші.

Тому не дивно, що відмиватися після "культури скасування" Спартак пішов саме до Наталки, де досвідчена зірка 1+1 намагалась відмити його від "шакалячих експресів" та "знелюдення українців".

Свято трешу та угару почалося з першого питання Мосейчук: Чому Спартак вирішив дати інтерв’ю саме їй. "Ви перша, хто на телебаченні засумнівався у правдивості звинувачень на мою адресу", — сказав молодий блогер.

Тож далі Наталка порівнювала його то з Шерлоком, то з Ілоном Маском. А далі заявила, що терпіти не може "партійні збори" і загалом проти "совєтчини".

Звісно, ніяких дипломів і серйозних курсів Спартак Субота за дві години так і не показав.

Але коли такі молоді люди ходять на ефіри до медійниць рівня Мосейчук, ми всі розуміємо, що хлопчик не просто так. Це ресурс. І в процесі розмови ці двоє навіть натякнули на певні політичні сили, які хотіли замовити рекламу для аудиторії генерації Z в соцмережах Спартака.

Ми побачимо цього молодого легіня і брата одної крові з Арестовичем десь на підмозі у партійних сил. Тим паче рух "Чесно" дав дуже цікаве розслідування, як Інститут когнітивного мислення, де співзасновником був Спартак Субота, працювали з Вадимом Новинським, ОПЗЖ, Вадимом Столаром. А ще отримали аж 5 мільйонів гривень від "Слуги Народу".

Тож молодого хлопця Спартака Суботу ми побачимо ще не один раз. Бо надто багато в нашій країні товстосумів, які захочуть замовити рекламу у популярного блогера з непересічним вмінням задурити мізки.

Що ж робити, аби не потрапити на гачок афериста?

Найперше — не вірте тим медіа, для яких брехня та обслуговування чужого інтересу — норма.

Визначить для себе, що вам важливіше — заспокоєння під Анджелу Перл і Спартака Суботу чи ваш розум.

Не стидайтесь спитати знайомого військового с фронту — що вони думають про пророцтва того чи іншого "хорошого русского", чи нового діда, який розказує, що 100% будем в Ялті пить кримське вино влітку. Питання, літо якого року це буде.

Якщо вам кортить послухати гуру психології із ТікТок — не соромтесь запитати реального психотерапевта, чи корисними є такі поради.

Далі — не вірте ЗМІ, де ведуча каже, що я не журналіст, я просто ведуча і люблю гроші. А ще піддавайте сумніву ті ЗМІ, які женуться за кількістю, але економлять на хороших редакторах.

Тому що, найгірше в житті - прокинутись і зрозуміти, що тебе розвели як кошеня. І ще і заробили на цьому.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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