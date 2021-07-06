Спільний авіапростір, євроінтеграція, загроза з боку РФ: Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Литви
У межах робочого візиту до Литви Президент України Володимир Зеленський провів тристоронні переговори з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем
Про це повідомила прес-служба ОПУ.
Президенти обговорювали важливість фіксації європейської перспективи України й подальшої підтримки цієї мети з боку ЄС та держав – членів ЄС. Зеленський високо оцінив той факт, що Литва стала першою країною Євросоюзу, яка уклала з Україною відповідну двосторонню декларацію.
Також говорили про безпекову ситуацію в регіоні, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння вздовж українського кордону.
Зеленський висловив подяку Литві та керівництву ЄС за чітку позицію щодо неприйнятності відновлення діалогу ЄС – РФ на найвищому рівні в умовах продовження агресії Росії проти України.
Президент України поінформував співрозмовників про перебіг підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві.
Лідери обговорили пріоритети двосторонньої взаємодії в контексті підготовки до 23-го Саміту Україна – ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня 2021 року.
Зеленський також подякував за схвалення Радою ЄС проєкту Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС і висловив сподівання, що ця Угода буде підписана й почне застосовуватися найближчим часом.
Окрему увагу співрозмовники приділили ініціативі "Асоційоване тріо", яку започаткували Україна, Грузія та Молдова. Зеленський подякував Шарлю Мішелю за готовність сприяти реалізації потенціалу співпраці між ЄС та країнами, які уклали угоди про асоціацію.
Глава Української держави та Президент Європейської ради узгодили графік подальших контактів до кінця поточного року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.51
- Актуальне
- Важливе