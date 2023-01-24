Співпрацювала з окупантами на Запоріжжі: депутатці-освітянці оголосили підозру

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що після окупації російським військом міста Кам'янка-Дніпровська депутатка Запорізької обласної ради, яка очолювала одну з місцевих шкіл, почала співпрацювати з рашистами.

Підозрювана впровадила стандарти освіти держави-спонсора тероризму, використала російські підручники, змінила форму оцінювання учнів на п'ятибальну.

"Для отримання підпорядкованим їй колективом вчителів відповідної кваліфікації для викладання дисциплін за сучасними російськими освітніми стандартами підозрювана організувала проходження спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації у м. Євпаторії анексованої АР Крим", - пише пресслужба.

Депутатці Запорізької обласної ради повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

"Директорці школи" на Херсонщині оголосили підозру за впровадження стандартів освіти РФ та пропагування окупації України. Її підозрюють у колабораціонізмі.

Жителя Харківщини підозрюють у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

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