"Футбол має тривати": український серіал про ФК "Шахтар" виграв Еммі. Режисер розповів про зйомки

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми зробили дуже якісний продукт, а ніхто, чесно сказати, не вірив у те, що ми зможемо обійти таких великих конкурентів, тому що, напевно, в цій номінації чи не найбільша конкуренція була і з ким я б не спілкувався безпосередньо до церемонії нагородження всі мені казали - у вас дуже мало шансів. Мені насправді приємно інше, те, що оцінили творчу команду, оцінили задум, перейнялися тим, що показано у цьому фільмі, бо ми багато часу приділяли зніманню в Україні, ми знімали протягом 2022 року, тоді був дуже, як і зараз, непростий час і те, що нам вдало донести дуже багато правдивої інформації світові", - пояснив Мула.

Серіал випередив інших чотирьох номінантів: серіал про автоперегони Formula 1: Drive to Survive (Netflix), серіал про бейсбол Hard Knocks (HBO), реаліті-шоу про реслінг Monster Factory (Apple TV) і серіал про американський футбол Quarterback (Netflix).

"На мою особисту думку, війна в Україні нам допомогла привернути увагу до проєкту - це факт, але настільки якісно ми зробили, те, як футбольний клуб "Шахтар" поставився до цього, тому що вони дали ексклюзивний доступ і фактично жодна знімальна група не тільки українська, а й світова, ніколи не знімала український клуб і це насправді було дуже унікально. Я пригадую перший знімальний день, коли Ігор Йовічевич представив знімальну команду клубу й сказав: хлопці, ви робите свою роботу, знімальна група робить свою роботу, щоб не було так, що ви один одного не поважаєте, недооцінюєте. Для мене це теж було таким позитивним кроком щодо того, що ми всі на одній хвилі й ми всі працюємо на кінцевій результат", - поділився режисер.

За словами режисера, виконавчий продюсер Paramount+ Піт Радовіч був ініціатором ідеї створення цієї стрічки.

"Щоб ви зрозуміли, Paramount це дуже велика структура, дуже велика компанія, де такі проєкти чисто фізично не можна швидко запустити й тоді Піт звернувся до мого британського колеги Алекса Ґейла, він зателефонував мені й попросив, чи можу я приступати до цих зйомок безпосередньо уже завтра, вкладаючи свої власні кошти і я вирішив піти на зустрічі хлопцям. Ідея й бачення того, що ми хочемо зробити настільки мені сподобалась і мене мотивувало, що я просто зрозумів - ось цей мій шанс, треба брати й робити. Як наслідок це призвело до того, що ми всі отримали Еммі", - підсумував Мула.

Українські глядачі можуть переглянути серіал Football Must Go On вже зараз на платформі MEGOGO.