Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Справа про зґвалтування запустить процеси, що позбавлять Трампа політичного майбутнього, — експерт-міжнародник Краєв
Ексклюзив

Справа про зґвалтування запустить процеси, що позбавлять Трампа політичного майбутнього, — експерт-міжнародник Краєв

10 травня, 2023 середа
23:00
Світ Дональд Трамп

Американська судова система створила прецедент, що колишнього президента можна засудити і навіть за справою, якій 30 років. Ця справа запустить процеси, що позбавлять Трампа політичного майбутнього

Про це в ефірі Еспресо сказав Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Він зазначає, що це перша успішна судова справа проти Дональда Трампа яка показала, що навіть для нього не існує обмежень чи імунітету.

"Насправді цей кейс ми можемо вважати першою ластівкою. Зараз, у цій справі про спробу зґвалтування, ми отримали першу успішну судову справу проти Дональда Трампа. Тобто, американська система правосуддя створила прецедент, що можна засудити колишнього президента і навіть за справою, якій 30 років. Тобто, немає обмеження та імунітету, в який Трамп так свято вірив. Ця справа навряд повалить політичне майбутнє Трампа, але вона запустить ті процеси, які можуть його без цього майбутнього залишити", - вважає експерт.

  • 9 травня суд визнав, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив спробу зґвалтування щодо Е. Джин Керролл - він має відшкодувати жертві $5 млн
Дональд Трамп
США
Читайте також:
технології
9 травня, 2023 вiвторок
Усі технології, які створювалися в Україні, опинилися в Китаї, - доктор технічних наук Лось
Прикордонники виявили в українки "головні монети світу"
9 травня, 2023 вiвторок
Прикордонники виявили в українки "головні монети світу"
Лукашенко
10 травня, 2023 середа
У Кремлі прокоментували, чому Лукашенко пропустив сніданок у Путіна й терміново вилетів у Мінськ
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.32
    Купівля 37.32
    Продаж 37.88
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
10 травня
23:10
прапори України та США
"Не востаннє": генпрокурор США вперше дозволив передати Україні конфісковані російські активи
23:02
Генріх Мхітарян та Раде Круніч (праворуч), Мілан - Інтер
"Мілан" - "Інтер" 0:2: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
22:19
Аналітика
Сергій Згурець
Контрнаступ під Бахмутом та захоплення росіянина у полон завдяки дрону. Колонка Сергія Згурця
21:50
світ, міжнародний огляд
Під Бахмутом росіяни відступили на 2 км, Захід допомагатиме українцям незалежно від результату контрнаступу. Світові ЗМІ про Україну 10 травня
21:44
Бєлгород вибух
У Бєлгороді заявили про падіння двох безпілотників і пошкодження будинків
21:29
Масове поховання у Лимані
Воєнні злочини РФ: на деокупованій Донеччині виявили нові поховання вбитих окупантами українців
21:06
РФ обстріляла село на Херсонщині
РФ обстріляла село на Херсонщині: вбито мирну жительку
21:00
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 травня
20:39
Іван Шмуратко
В Угорщині заявили, що відмовляються від ЧЄ-2024 з фігурного катання через війну в Україні
20:17
Еліна Світоліна
Світоліна програла Цуренко в "українському дербі" на турнірі WTA
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 441 дня війни: "білі вовки" СБУ ліквідували 14 цілей у лавах окупантів, а ЗСУ просунулась на 2 км на Бахмутському напрямку
20:00
OPINION
Костянтин Москалець
Лист до розвідника
19:40
Президент Чехії Петр Павел
У Чехії не виключають передачу Україні літаків L-159
19:38
Швеція
У Швеції прогримів вибух на заводі боєприпасів
19:32
Санна Марін та Маркус Ряйккенен
Прем'єрка Фінляндії Марін оголосила про розлучення
19:10
окупанти
Людям, яких росіяни "евакуювали" з прифронтових міст Запорізької області, заборонили повертатись додому, - Генштаб
19:10
"Ворскла" стала чемпіоном України з футболу сезону 2022/2023 серед жіночих команд
18:57
Андрій Юсов
У ГУР заявили, що якби Україна хотіла атакувати Москву на 9 травня, то "це б точно побачили"
18:51
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг пояснив, чому Китай уважно стежить за війною РФ проти України
18:51
Бахмут
На Бахмутському напрямку російські війська відступили на дистанцію до 2-х кілометрів, - Сирський
18:39
Ексклюзив
Єврокомісія
Єврокомісія може запровадити нові обмеження на імпорт української агропродукції
18:21
Дмитро Медведєв
Медведєв запропонував перейменувати Польщу та приєднати її до РФ
18:17
Ірландські військові на Кіпрі почали тренувати ЗСУ знешкоджувати бомби
18:00
ЗРК "Куб"
Чехія передасть Україні два ЗРК "Куб"
18:00
OPINION
Борислав Береза
Найбільша свобода — право вибору, якими нам бути
17:52
Генадій Труханов
Мер Одеси Труханов спростував чутки про втечу до Росії
17:46
соя
Від початку 2023 року Україна експортувала до ЄС понад 1 млн тонн сої
17:26
Парад ганьби. Путін
Путін оголосив про військові збори для росіян, які перебувають у запасі
17:04
фейк
Продуктові набори для ветеранів Чернігівщини: російська пропаганда запустила новий фейк
16:47
Курська область
РФ звинуватила Україну в обстрілі будівництва "захисного об'єкту", де контузію отримав будівельник
16:46
Лубінець показав, як розміщують ВПО на Запоріжжі
Безкоштовне харчування та дитячі ігрові зони: Лубінець показав, як розміщують ВПО на Запоріжжі
16:44
Ексклюзив
балістична ракета KHAN
Британці можуть передати Україні не Storm Shadow, а турецькі балістичні ракети KHAN, - експерт Defense Express Киричевський
16:34
пожежа
У низці українських областей попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
16:33
Протести у Пакистані
У Пакистані заблокували інтернет через протести після арешту експрем'єра
16:30
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав не вважати запланований контрнаступ ЗСУ останнім
16:21
Кличко розповів про відновлення зруйнованих багатоповерхівок у Києві
Кличко розповів про відновлення зруйнованих багатоповерхівок у Києві
16:04
Центральний Банк Росії
Швейцарія заморозила активи російського центрального банку на майже $8,3 млрд
16:03
OPINION
Юрій Богданов
Чому в Росії мусолять ядерну тему
15:57
Євген Пригожин
Заяву Пригожина про "дідуся-Путіна" Кремль сприйняв як серйозну загрозу, - ЗМІ
15:55
Ексклюзив
Маріуполь нагадав окупантам, що вже скоро
Люди перестали боятися, — Андрющенко про проукраїнські настрої у Маріуполі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV