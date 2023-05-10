Про це в ефірі Еспресо сказав Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Він зазначає, що це перша успішна судова справа проти Дональда Трампа яка показала, що навіть для нього не існує обмежень чи імунітету.

"Насправді цей кейс ми можемо вважати першою ластівкою. Зараз, у цій справі про спробу зґвалтування, ми отримали першу успішну судову справу проти Дональда Трампа. Тобто, американська система правосуддя створила прецедент, що можна засудити колишнього президента і навіть за справою, якій 30 років. Тобто, немає обмеження та імунітету, в який Трамп так свято вірив. Ця справа навряд повалить політичне майбутнє Трампа, але вона запустить ті процеси, які можуть його без цього майбутнього залишити", - вважає експерт.