Про це йдеться в інтерв'ю посадовця міністерства юстиції США Ілая Розенбаума і провідного прокурора відділу міністерства юстиції США з притягнення до відповідальності за воєнні злочини Крістіана Левеска Голосу Америки.

Як зазначає медіа, у червні генеральний прокурор США Меррік Гарленд звернувся до Розенбаума, якого називають "мисливцем на нацистів", щоб той координував розслідування мін'юсту США звірств в Україні, спричинених вторгненням Росії. Ілай Розенбаум 37 років працює в мін'юсті США. За цей час він допоміг позбавити громадянства понад сто нацистів, які підозрювались у воєнних злочинах.

"По суті, ця нова місія є продовженням тієї, у якій я мав честь брати участь протягом понад 35 років у міністерстві юстиції: виявлення, розслідування та судове переслідування осіб, які брали участь у жорстоких злочинах та інших серйозних правопорушеннях, робота, яка завжди спрямована на забезпечення певної міри справедливості від імені жертв", - вказав Розенбаум.

Багатолітня робота у відділі спеціального обвинувачення в сфері прав людини американського мін’юсту підготувала Розенбаума до розслідування справ про порушників прав людини та воєнних злочинців.

"Схоже, що вся виконана нами робота підготувала нас до цього моменту. Ми маємо великий досвід у сфері міжнародного кримінального права. Величезний досвід фактичного доведення в судах причетності підсудних до участі у злочинах. Лише два роки тому я виступав на суді у справі про нацистів", - сказав Ілай Розенбаум.

За словами Левеска, міністерство юстиції США тісно співпрацює з Україною, зокрема, надає допомогу в розслідуваннях і судових переслідуваннях.

"Ми також отримуємо допомогу у власній слідчій роботі. Ми намагаємось допомагати і через підрозділ захисту прав людини та спеціального кримінального переслідування, який входить до кримінального відділу міністерства юстиції", - сказав Левеск.

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас після ракетного удару військ Росії по Вінниці заявив, що злочини РФ будуть розслідувати, а винних притягнуть до відповідальності.

Організація Об'єднаних Націй створить команду експертів для допомоги Україні в розслідуванні сексуального насилля окупантів під час війни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb