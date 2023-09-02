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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ про Україну США кажуть про значний успіх ЗСУ за останні три дні, Україна запустила власну далекобійну ракету, Маск допоміг поширювати пропаганду РФ. Акценти світових ЗМІ 2 вересня
Огляд

США кажуть про значний успіх ЗСУ за останні три дні, Україна запустила власну далекобійну ракету, Маск допоміг поширювати пропаганду РФ. Акценти світових ЗМІ 2 вересня

Юлія Осим
2 вересня, 2023 субота
11:00
Світ про Україну міжнародний огляд

Україна досягла значного успіху в контрнаступі на півдні за останні 72 години, Київ виготовив та запустив ракету дальньої дії, путінські блогери наживаються на війні, Маск допоміг поширити пропаганду РФ

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 2 вересня.

Значний успіх ЗСУ на півдні за три дні та російський командир, який вчиняв звірства в Бучі

Україна досягла помітного прогресу у своєму південному наступі за останні 72 години, повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, оскільки Київ заявив, що його війська прорвали першу лінію оборони Росії в кількох місцях. Останніми днями західні аналізи поля бою показали, що українські війська проникли через російські лінії на кілька кілометрів між Роботиним, селом, відвойованим Україною цього тижня, та Вербовим у Запорізькій області, пише The Guardian

Мета Києва – просунутися безпосередньо на південь до Азовського моря, відрізавши російський сухопутний доступ до окупованого Криму. Але російські війська встановили довгі та глибокі бар’єри на місцевості, включаючи танкові пастки, мінні поля та інші засоби захисту, щоб уповільнити просування України.

Поки Україна повільно просувається вперед у своєму контрнаступі, вона значною мірою покладається на зусилля сотень невеликих штурмових груп, кожна з яких має завдання атакувати окремий окоп, лінію дерев чи будинок, йдеться у статті The Times. Так, завданням українського підрозділу було взяти один-єдиний будинок у селі, яке є лише цяткою на карті, але служило опорним пунктом для російських солдатів.

Це важкий спосіб вести війну – село за селом, будинок за будинком – без гарантії успіху. Однак після захоплення та захисту вцілілі російські укріплення забезпечують українцям базу для планування наступного кроку вперед. Це була модель для України, коли вона намагається рухатися двома шляхами з півночі на південь до Азовського моря, шукаючи місце для прориву та розрізання так званого сухопутного мосту між Росією та окупованим Кримом.

ЗСУ, українські військові

Фото: The New York Times

Журналісти розповідають, як воюють українські бійці, зазначаючи, що попереду в українців ще близько 100 км важкої дороги, перш ніж вони зможуть дістатися до узбережжя, і принаймні ще один сильно укріплений російський оборонний рубіж на їхньому шляху. Росіяни чинять запеклий опір, захищені укріпленими позиціями, мінними полями та перевагою в повітрі. Морпіхи очікують, що бій буде кривавим і повільним. В інтерв'ю за останні дні військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь у бойових діях, висловили велику впевненість у тому, що вони можуть зламати російські лінії. Більше читайте у матеріалі

Разом з тим у блозі The Guardian колишній військовий офіцер, який служив на Балканах, в Іраку та Афганістані Френк Ледвідж висловив думку, що час для контрнаступу України спливає, тому її союзники матимуть вирішальне значення в тому, що буде далі. Зважаючи на те, що військових проривів немає та наближаються вибори в США, Захід має об’єднатися навколо досяжної мети конфлікту. 

Автор каже, що якщо ми зробимо зараз обґрунтоване припущення, що війна, ймовірно, триватиме після 2024 року, дві інші дедалі актуальніші проблеми повинні бути в центрі уваги західних (особливо європейських) стратегів. Одне неминуче, інше лише дуже вірогідне. По-перше, це вибори президента США. Під час виборів адміністрація Байдена, що йде, намагатиметься відкалібрувати рівень підтримки та передбачуваний ризик ескалації, який сприйме все більш скептичне населення США. Звичайно, можливо, що новий президент може повністю змінити стратегічний ландшафт.

По-друге, це Тайвань і ширша західна частина Тихого океану, яка стосується України. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив у 2019 році, що головними зусиллями американських військових буде західна частина Тихого океану. Військові та розвідувальні служби США були послідовні, що китайська загроза Тайваню стане очевидною до 2027 року. Існує також постійна ймовірність серйозного спалаху в Південнокитайському морі, де діють подібні міркування. Якщо війна в Європі все ще вируватиме, її сприйматимуть як побічний ефект, вважає Ледвідж. Ведення війни залишиться в основному в руках Європи. За поточних обставин це цілком може приректи Україну на поразку.

Служба безпеки України повідомила, що встановила особу російського командира, якого звинувачують у звірствах у Бучі. Командир розвідувальної групи Вадим Овчінніков звинувачується у відданні наказів розстрілювати мирних жителів під час окупації Бучі в березні 2022 року, пише CNN

За інформацією СБУ, Овчинніков брав безпосередню участь у захопленні сіл Северинівка, Мотижин і Копилів Бучанського району, а також їздив по території на бронетехніці з метою залякування місцевих жителів у супроводі своїх підлеглих. Під час рейду на початку березня 2022 року Овчінніков наказав своїм підлеглим відкрити вогонь по двох автомобілях з мирними жителями, які рухалися в бік російської БМП. За даними слідства, злочинний наказ про розстріл місцевих жителів виконували п'ятеро підлеглих Овчинникова, імена яких СБУ включила в заяву. Овчинникова та його спільників звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В СБУ не повідомляють інформацію про місцеперебування підозрюваних, лише зазначають, що вживаються комплексні заходи для справедливого покарання російських військових злочинців, незалежно від того, де вони перебувають.

Україна запустила далекобійну ракету власного виробництва та зростання атак в тилу Росії

Українські офіційні особи кажуть, що тепер їхні військові використовують ракети великої дальності, які розроблені та виготовлені всередині країни та можуть досягати цілей у Росії – потенційно вирішальна здатність, оскільки Сполучені Штати та інші західні прихильники ввели обмеження на використання зброї, яку вони дарують Києву, щоб завдати удару по території Росії, пише The Washington Post.

Розробка української ракети почалася задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, заявив високопоставлений український силовик. Офіційні особи не розголошують назву ракети. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ракета може летіти далі, але не уточнив повну дальність. Він додав, що Росія вже відчуває дію нових ракет, і виробництво йде. Видання зауважує, що якщо ця інформація підтвердиться, ракета великої дальності вітчизняного виробництва стане пороговою розробкою для української армії, якій західні прихильники відмовили у подібній зброї через побоювання спровокувати президента Росії Володимира Путіна.

ЗСУ

Фото: The New York Times

Так, українські війська дедалі частіше завдають ударів по цілях в Росії та окупованому Криму, куди Росія вторглася та незаконно анексувала півострів у 2014 році. Більшість українських ударів застосовуються водними або повітряними безпілотниками, що самознищуються, а також підрозділами розвідувальних служб країни. Україна часто заперечує будь-яку причетність до таких атак, але офіційні особи в приватному порядку підтверджують факт ударів або роблять заяви, вихваляючи їх і вказуючи на причетність українських військових або спецслужб.

Водночас CNN пише, що київська промисловість зброї, що розвивається, дає змогу виводити потужність далеко за межі лінії фронту. Вранці 29 серпня зграї українських безпілотників облетіли сім регіонів Росії. Багато було перехоплено; деякі не були. Кілька з них досягли російської авіабази в Пскові, приблизно за 600 кілометрів від українського кордону, знищивши два російські військово-транспортні літаки та пошкодивши ще два. Це було найдраматичніше свідчення нового виміру 18-місячного конфлікту: зростання прагнення України перенести війну на територію Росії.

Повітряні та морські безпілотники, таємничі нові ракети та диверсійні групи є частиною інструментарію, йдеться у статті. Серед цілей російські аеродроми, ППО та судноплавство. Причин для розширення конфлікту в України багато. Перемога є перемогою, де б і коли б вона не трапилася – чи то пошкодження літаків на віддаленій російській авіабазі, чи порушення комерційної авіації та судноплавства, чи напруження жителів прикордонних регіонів Росії, чи удари по російській ППО в Криму.

Для українців, які зазнали нескінченних атак безпілотників і ракет, свідчення відплати (хоча й у набагато меншому масштабі) є бажаним підняттям морального духу, особливо коли контрнаступ на півдні все ще не набирає потужності. Атаки далеко від нинішньої лінії фронту також є свідченням того, що українська здатність демонструвати свою силу розвивається.

Ця проєкція свідомо не покладається на західне обладнання, а на місцеві адаптації з точки зору як технології, так і тактики. Президент Володимир Зеленський і міністр оборони Олексій Резніков неодноразово запевняли західних донорів, що їхня зброя не буде використана проти цілей всередині Росії – це буде розцінено Москвою як акт агресії, який зробить їх стороною конфлікту. Натомість Україна просувається вперед у створенні збройної промисловості, яка забезпечуватиме все: від 155-міліметрових артилерійських снарядів до безпілотних літальних апаратів більшого радіуса дії, а тепер, здається, й нову ракету великої дальності.

А центральне місце займає група українських безпілотників – у повітрі й на морі. Останні моделі мають довший радіус дії та більше корисне навантаження, ніж попередні моделі, завдяки тому, що українці описують як глобальний трал для технологій безпілотників і контрактам з багатьма місцевими виробниками.

Атака на авіабазу в Пскові є плодом цієї праці, хоча те, як вона була виконана, залишається загадкою. Голова ГБУ Кирило Буданов заявив, що атака була здійснена з території Росії, але відмовився повідомити, які саме безпілотники використовувалися та скільки, пише BBC. Українські чиновники, як правило, мовчазні щодо нападів у Росії. Але, здається, у міру того, як кампанія набирає обертів, чиновники в Києві більш охоче вважають їх частиною військових зусиль країни. Зрештою, така подача інформації може бути спрямована на те, щоб посіяти плутанину та недовіру всередині Росії. 

Путінські блогери наживаються на пропаганді війни, Маск допоміг поширити пропаганду РФ та російський журналіст-іноземний агент

BBC з'ясувало, що російські провоєнні впливові особи отримують великі доходи від реклами завдяки висвітленню конфлікту в соціальних мережах. Окрім щоденної порції жахливих відео ударів безпілотників і неправдивих заяв про президента України Володимира Зеленського, вони діляться рекламою будь-чого, від криптовалюти до моди. Відомі в Росії як Z-блогери через свою підтримку війни, яка часто символізується літерою Z, вони часто є частиною російської армії та публікують кадри з передової, де вони закликають молодих росіян вступати в армію.

З початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року провоєнні впливові особи отримали мільйони підписників у Telegram – платформі соціальних мереж,на яку перейшли багато росіян після того, як президент Володимир Путін заборонив Instagram, Facebook і Twitter. Ця вибухова кількість користувачів призвела до сплеску рекламного ринку Telegram. Власне цим скористалися впливові особи війни. Вони продають рекламні місця для компаній, які прагнуть охопити свою молоду аудиторію. 

Щоб дізнатися, скільки вони беруть, члени Глобальної групи дезінформації BBC видали себе за власників готелів, зацікавлених у розміщенні реклами на своїх каналах, звернувшись до деяких найвидатніших гравців. Загалом один рекламний пост коштує від 100 доларів до 2000 доларів, залежно від популярності та статусу блогерів. Детальніше читайте у статті

Пропаганда окупантів у Криму

Фото: ЦНС

The Washington Post пише, що згідно з дослідженням, оприлюдненим цього тижня Європейською комісією, керівним органом Європейського Союзу, X Ілона Маска (раніше Twitter) відіграв важливу роль у тому, щоб російська пропаганда про Україну охопила більше людей, ніж до початку війни. Дослідження показало, що, незважаючи на добровільні зобов’язання вжити заходів проти російської пропаганди з боку найбільших соціальних мереж, включаючи Meta, російська дезінформація проти України процвітала. Дозволити безмежне поширення дезінформації та ворожих висловлювань порушило б Закон про цифрові послуги, закон ЄС про соціальні медіа, якби він набув чинності минулого року, йдеться в річному дослідженні комісії.

ЄС застосував набагато агресивніший регуляторний підхід до дезінформації, що підтримується урядом, ніж Сполучені Штати. Закон про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших компаній соціальних медіа 25 серпня, вимагає від них оцінювати ризик неправдивої інформації, запобігати посиленню найгірших за допомогою алгоритмів і перевіряти їх ефективність. Крім того, європейські санкції проти російських державних ЗМІ спонукали YouTube та інші платформи заборонити RT – російське інформаційне агентство, раніше відоме як Russia Today, яке колись було одним із каналів з найбільшою кількістю читачів.

Крім того, дослідження показало, що Ікс Маска не єдиний, хто не зміг зупинити поширення російської пропаганди. Instagram, Telegram і Facebook, що належать Meta, також викликали критику.

Тим часом Росія додала відомого журналіста та лауреата Нобелівської премії Дмитра Муратова до свого списку іноземних агентів, причепивши ярлик, який влада зазвичай використовує, щоб придушити критиків. Цей крок, спрямований проти редактора провідного російського незалежного видання "Нова газета", є частиною ширшого придушення поважних інститутів громадянського суспільства, яке прискорилося з наступом Москви на Україну, пише The Guardian. Муратов звинувачують у використанні закордонних трибун для поширення думок, спрямованих на формування негативного ставлення до зовнішньої та внутрішньої політики Російської Федерації. Також Мін'юст РФ  звинуватив Муратова у створенні та розповсюдженні контенту інших іноземних агентів. 

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пропаганда
Контрнаступ ЗСУ
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