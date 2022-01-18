США планують "найближчим часом" призначити посла в Україні, - сенатор Портман

Про це співголова групи підтримки України у Сенаті США республіканець Роб Портман повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".



"Я дуже розчарований в адміністрації Байдена, через те, що вони швидше не призначили людину на цю посаду. Я знову обговорював із Держдепартаментом це питання минулого тижня і вони запевнили мене, що найближчим часом буде призначено досвідченого, кар'єрного дипломата. І я радий це чути, це потрібно зробити", - сказав Портман.



Зазначається, що США не мають посла в Україні вже понад два з половиною роки, з того часу, як у червні 2019 року завершилась каденція Марі Йованович ще за адміністрації попереднього президента Дональда Трампа. Наразі американські інтереси в Україні офіційно представляють дипломати в статусі "тимчасового повіреного".



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