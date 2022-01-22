США попросили Росію не публікувати текст відповіді на ультиматум Кремля, - Washington Post
США звернулися до РФ із проханням не публікувати текст письмової відповіді на вимоги про гарантії безпеки
Про це повідомляє The Washington Post.
За словами неназваного високопосадовця Держдепартаменту США, Кремль може не задовольнити це прохання і опублікувати документ всупереч бажанню Білого дому.
У документ, який у ці вихідні обговорюється у Вашингтоні, а в понеділок стане предметом обговорення США з країнами ЄС, будуть включені зустрічні американські пропозиції з питань безпеки, у тому числі перераховані сфери, де можливий діалог. Представник Держдепу підтвердив, що документ містить відмову від російських вимог зупинити розширення НАТО і не приймати в Альянс Україну.
Передбачається, що документ буде адресовано особисто президенту Росії Володимиру Путіну.
- Нагадаємо, 21 січня у Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови МЗС Росії Сергія Лаврова щодо кризи навколо України та "гарантій безпеки", яких Москва вимагає від Заходу
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