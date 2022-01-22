США попросили Росію не публікувати текст відповіді на ультиматум Кремля, - Washington Post

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами неназваного високопосадовця Держдепартаменту США, Кремль може не задовольнити це прохання і опублікувати документ всупереч бажанню Білого дому.

У документ, який у ці вихідні обговорюється у Вашингтоні, а в понеділок стане предметом обговорення США з країнами ЄС, будуть включені зустрічні американські пропозиції з питань безпеки, у тому числі перераховані сфери, де можливий діалог. Представник Держдепу підтвердив, що документ містить відмову від російських вимог зупинити розширення НАТО і не приймати в Альянс Україну.

Передбачається, що документ буде адресовано особисто президенту Росії Володимиру Путіну.