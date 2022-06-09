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США розробили для українських військових навчальну програму з використання HIMARS, - WP

9 червня, 2022 четвер
14:29
Світ Himars

Збройні сили США розробили план навчання взводу українських солдатів поводження з сучасними реактивними системами залпового вогню HIMARS, яку США передали Україні

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на заяву голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерал армії Марка Міллі.

"Ми повинні розпочати цю справу з раціональної та продуманої програми, яка підготує їх до стандарту, за якого вони стануть ефективними. Не буде користі просто кинути цю систему в бій. Ви повинні бути навчені цьому, щоб максимально ефективно використовувати зброю як точну систему", – зазначив американський генерал.

Міллі також зазначив, що британські військові також навчатимуть взвод українських військових користуватися системами M270. Велика Британія планує передати Україні три такі системи.

Генерал зазначив, що росіяни "продемонстрували, що вони перевершують українську артилерію за кількістю та її дальністю" у боях на Донбасі, які стали основним акцентом у російських операціях.

За його словами, США вже відправили Україні десятки гаубиць M777, які здатні випускати снаряди калібру 155 мм на відстані приблизно до 40 км.

Міллі наголосив, що ЗСУ використали цю зброю з великим ефектом, але українцям потрібні "деякі артилерійські системи більшої дальності".

Він зазначив, що і HIMARS, і M270 потребують серйозного навчання. Війська США розробили прискорену програму тренувань для українських солдатів, які починають навчання не з нуля, бо вже стріляли з інших видів артилерії.

"В українців дуже хороші артилеристи. Вони чудово володіють артилерією. Але вони використовували системи радянських часів, а потім переходили на інші системи", – додав він.

  • Нагадаємо, нещодавно Джо Байден оголосив, що США відправлять в Україну передові ракетні системи. Нова зброя - реактивна система залпового вогню Himars або РСЗВ: мобільний блок, який може одночасно запускати кілька високоточних ракет.

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