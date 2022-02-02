США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили фонд на 35 млн фунтів для допомоги Україні на тлі агресії РФ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Відкриття фонду відбулося в Києві у середу, 2 лютого.



Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що фонд має на старті 35 млн фунтів стерлінгів для перших проєктів.



Кошти будуть направлені на зміцнення та реінтеграцію громад окупованих Росією східних і південних областей, відновлення енергоефективність, інфраструктуру та боротися з дезінформацією.



Посолка Канади в Україні Лариса Галадза підкреслила, що ніколи не було так важливо висловити підтримку українцям, які безпосередньо потерпають від конфлікту.



Велика Британія зробить у фонд внесок обсягом 11,5 млн фунтів стерлінгів (14,8 млн доларів) протягом 3 років. США планують збільшити свій внесок у фонд з 5 до 10 млн доларів. Канада надасть від 10 до 15 млн канадських доларів (близько 12 млн доларів США), а Швеція додасть до фонду 50 млн шведських крон (5,4 млн доларів).



Кошти будуть спрямовані на ініціативи, які сприятимуть підвищення якості державних послуг і економічних можливостей для мешканців прифронтових регіонів південної та східної України.



Раніше повідомлялося, що Канада, США, Велика Британія, Швеція та Швейцарія запустять фонд допомоги Україні, який наповнюватимуть на $47 мільйонів протягом трьох років.

1 лютого Єврокомісія схвалила рішення про виділення €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні на тлі загрози російського вторгнення.