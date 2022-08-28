США та Китай очікують послаблення зовнішньополітичної позиції Росії, - аналітик Тишкевич
Аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич вважає, що Росія повертається до риторики щодо великої угоди розділення сфер впливу у світі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Слова Медведєва щодо гарантій безпеки Росії - це лише повторення тез на новому етапі. Вже є певна втома частини європейських політиків від війни. Вони хочуть просто зупинити війну на будь-яких умовах. На цьому тлі Росія намагається бути геополітичним гравцем", - зауважив Тишкевич.
За його словами, ситуація для Кремля погіршилася.
"Є США та Китай, які очікують послаблення зовнішньополітичної позиції Росії. У будь-якому разі "багатополярний світ" буде, але є питання: скільки полюсів? Якщо наприкінці 2021 року говорили про три та більше, то сьогодні - два, три, але Росії в цьому списку нема. Сигнали з Кремля - це спроби забезпечити собі місце хоча б невеликого полюса", - зазначив Тишкевич.
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